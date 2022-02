Apple iPhone X: Face ID को कैसे सेटअप और इस्तेमाल करें

एप्पल की ओर से 2017 के फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone X को काफी समय पहले पेश कर दिया गया था, और कल से यह भारत सहित दुनियाभर में सेल के लिए उपलब्ध हो जाएगा। आपको बता दें कि यह स्मार्टफोन कुछ कारणों से वाकई स्पेशल है। जैसे इसमें आपको OLED डिसप्ले मिल रही है, इसके अलावा इसके फ्रंट और बैक दोनों ओर ही ग्लास डिजाईन दिया गया है, साथ ही फोन में डुअल कैमरा भी मौजूद है, वायरलेस चार्जिंग, वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट के जैसे और भी कई फीचर्स इसे और भी ख़ास बना देते हैं। इसके अलावा इसमें एक और भी बढ़िया फीचर मौजूद है, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा नहीं की है, और यह इसका नया 3D फेशियल रिकग्निशन फीचर है जिसे हम Face ID के नाम से जानते हैं। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

Face ID को ऐप स्टोर पर खरीदारी करने या सफ़ारी ब्राउज़र पर फ़ॉर्म भरने आदि के लिए प्रमाणीकरण के एक माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि Face ID एप्पल की ओर से एक बड़ी छलांग कही जा सकती है, और इसे शुरू शुरू में यूजर्स को इस्तेमाल करने में काफी दिक्कतें भी आने वाली हैं। शुरुआत में आपको इसकी सेटअप प्रक्रिया काफी मुश्किल लग सकती है, हालाँकि इसका प्रोसेस काफी सिंपल है। आइये एक नजर डालते हैं कि आखिर यह कैसे काम करता है।

Face ID को कैसे सेटअप करें:

इसकी शुरुआत करने से पहले आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस कमरे में आप हैं, उसमें पर्याप्त रौशनी हो। सबसे पहले आप्कोजो चीज़ करनी है वह आपके फेस को इसके साथ एनरोल करना होगा। इसके लिए आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। यानी आपको Face ID और Passcode पर जाना होगा > अब आपको एक 6 डिजिट का Passcode यहाँ दर्ज करना होगा। और अब आपको Enroll Face पर टैप करना होगा > और फिर Get Started।

यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा सर्किल नजर आयेगा, और अब फ्रंट कैमरा के साथ साथ इंफ्रारेड सेंसर भी शुरू हो जाएगा। अपने फेस को 3D में एनरोल करने के लिए, आपको अपने फेस को इस सर्किल में प्रोपेर्ली दिखाना होगा, और फिर अपने सर को 360-डीग्री पर रोटेट करना होगा। और यहाँ आपको यह भी बता दें कि आपको दो बार अपने फेस को स्कैन करना होगा, ताकि यह सही प्रकार से काम करे। जैसे ही आपका स्कैन पूरा हो जाता है, आप इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं।

Face ID को कैसे करें इस्तेमाल:

जैसे ही आपका फेस यहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है, जैसा आप हमेशा ही करते हैं, अपने फोन की स्क्रीन को वेक करें, या पॉवर बटन पर प्रेस करें। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपके फोन का फ्रंट कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, अब आपको यहाँ अपने फेस को स्कैन करना होगा। जैसे ही प्रमाणन प्रक्रिया सफल हो जाती है, आपके फोन की स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी।

होम स्क्रीन को देखने के लिए, स्क्रीन को जैसा आप हमेशा से करे हैं नीचे की ओर से ओपर स्लाइड करें। अगर आपके प्रमाणन प्रक्रिया असफल रही है, तो आप 6 डिजिट वाला अपना Passcode डालकर भी अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। हमने इस फीचर को लगभग 1 दिन के लिए इस्तेमाल करके देखा है और यह काफी बढ़िया तरह से काम करता है।

Face ID को कैसे करें डिसेबल:

अगर आप Face ID का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आपको सेटिंग्स पर जाना होगा > इसके बाद आपको Face ID और Passcode पर टाइप करना होगा, और आसानी से आप यहाँ इसे डिसेबल कर सकते हैं। अब जब भी आपको अपने फोन को अनलॉक करना है आपको यह 6 डिजिट वाला Passcode दर्ज करना होगा जो आपके इसे सेटअप करते हुए दर्ज किया था।

अगर आप एक iPhone X यूजर हैं और Face ID फीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस इसके साथ अब कैसा रहा है? क्या आप अभी भी एक फिंगरप्रिंट सेंसर को भी अपने फोन को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या क्या आप Face ID से ही संतुष्ट हैं। आपका जो भी इस फीचर के साथ एक्सपीरियंस रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं।

