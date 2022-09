Asia Cup 2022 का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। एशिया कप 2022 के सुपर 4 में भारत का आज पहला मैच पाकिस्तान के साथ होने वाला है। इस बार के एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का एक मैच 28 अगस्त हो हुआ था, जिसमें भारत को जीत मिली थी। आज एक बार फिर ये दोनों टीम आमने-सामने होंगी। Also Read - Asia Cup 2022 IND vs PAK: ऐसे देखें भारत-पाकिस्तान का मजेदार क्रिकेट मैच, फ्री में पाएं Disney Plus Hotstar

आपको बता दें कि क्रिकेट हो या कोई भी दूसरा खेल, भारत और पाकिस्तान की टक्कर हमेशा खास होती है। आइए हम आपको आज के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि आप इस खास मैच को किस-किस तरह से देख सकते हैं। Also Read - Asia Cup 2022 आज से होगा शुरू, जानें कब, कहां और फ्री में कैसे देखें सभी मैच

भारत-पाकिस्तान का क्रिकेट मैच

अगर आप भी आज का मैच मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस मैच को किस चैनल और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आइए हम आपको आज के मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल बताते हैं। Also Read - CWG 2022: इंडिया-ऑस्ट्रेलिया का फाइनल क्रिकेट मैच आज, मोबाइल पर कैसे देखें यह शानदार मुकाबला

भारत-पाकिस्तान के बीच आज का टी-20 क्रिकेट मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। यह मैच दुबई के दुबई इंटरनेशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

Asia Cup 2022 के इस मैच को टीवी पर देखने के लिए आपको Star Sports 1, Star Sports 3, और Star Sports Select HD चैनल्स का यूज करना होगा। वहीं, अगर आप फोन में देखना इस मैच को देखना चाहते हैं तो Disney+ Hotstar पर इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

Disney Plus Hotstar Plans

इसका प्लान 149 रुपये से शुरू होता है, और 1,499 रुपये तक में मिलता है।

₹149 – 3 महीने वाला मोबाइल प्लान

₹499 – 12 महीने वाला मोबाइल प्लान

₹899 – 12 महीने वाला सुपर प्लान

₹1499 – 12 महीने वाला प्रीमियम प्लान

अगर आप सिर्फ एशिया कप 2022 के मैचों को देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ 149 रुपये वाला मोबाइल प्लान खरीदकर अपना काम चला सकते हैं। हालांकि इस प्लान में आपको सिर्फ 720p resolution की ही वीडियो क्वालिटी मिलेगी। क्रिस्प वीडियो और ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको 899 रुपये वाला प्लान खरीदना चाहिए।

How to watch Asia Cup 2022 online for free

अब हम आपको बताते हैं कि आप एक भी रुपया खर्च किए बिना बिल्कुल मुफ्त में एशिया कप के मैचों को कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको Disney Plus Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे रिचार्ज प्लान्स हैं, जिनके साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्लान मुफ्त मिलता है।

BookMyShow से बुक करें टिकट

ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा भी एक तरीका है। अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप बुक माई शो से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में भारत-पाकिस्तान मैच के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इंडिया-पाकिस्तान मैच को आज बहुत सारे सिनेमाघरों में भी चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप वहां जाकर इंडिया-पाकिस्तान का मैच देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत मजा आएगा।