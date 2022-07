Commonwealth Games 2022 यानी CWG 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत तीन दिन पहले हुई है और भारत ने अब तक 4 मेडल्स हासिल कर भी लिए हैं। इस बार राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी CWG 2022 क्रिकेट की एक बार फिर से वापसी हुई है। भारत की महिला क्रिकेट टीम इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में भाग ले रही है। आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैच पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के साथ है। Also Read - Airtel के इन प्रीपेड प्लान्स के साथ फ्री मिलता है Sony LIV का सब्सक्रिप्शन, जानें डिटेल

भारत-पाकिस्तान का मैच

कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे देखने वाले दर्शकों को कितना बेसब्री से इंतजार होगा। हालांकि, कुछ दर्शक ऐसे भी हैं, जिन्हें पता नहीं है कि वो भारत-पाकिस्तान के मैच को कहां और कैसे देखें। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आज होने वाले भारत-पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच को मोबाइल और टीवी में देख सकते हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट मैच इंग्लैंड के बर्मिंघम में मौजूद एजबेस्टन ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार 3.30 बजे से शुरू होगा। Also Read - How to watch Ind vs WI ODI match Live on Mobile: ऐसे देखें इंडिया और वेस्टइंडीज का वनडे मैच

कैसे देखें मैच

टीवी पर इस मैच को देखने के लिए आपको Sony Sports Network के चैनल्स यानी Sony 1, Sony 2, Sony 3 पर जाकर देख सकते हैं।

इस मैच को देखने के लिए आपको Sony Sports Network के चैनल्स यानी Sony 1, Sony 2, Sony 3 पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल पर इस मैच को देखना चाहते हैं तो आपको सोनी लिव (SonyLiv) ऐप का इस्तेमाल करना होगा।

इस मैच को देखना चाहते हैं तो आपको सोनी लिव (SonyLiv) ऐप का इस्तेमाल करना होगा। लैपटॉप या डेक्सटॉप पर इस मैच को देखने के लिए आप सोनी लिव की वेबसाइट का यूज कर सकते हैं।

अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल, जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियां भी अपने कुछ चुनिंदा प्लान्स के साथ सोनी लिव ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त देती है। आप उन्हें खरीदकर भी इस मैच को देख सकते हैं।

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों महिला क्रिकेट टीम एक ही ग्रुप में हैं। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पहले क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 3 विकेट से हरा दिया था। उधर पाकिस्तान टीम भी अपना पहला मैच हारने के बाद मैदान पर उतरने जा रही है। अब देखना होगा कि भारत-पाकिस्तान के इस बड़े मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीत की शुरुआत करती है।