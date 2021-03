CoWIN registration का आसान तरीका, Aarogya Setu App से भी कर सकते हैं रजिस्टर

CoWIN registration: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली और उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की, जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। PM Modi ने ट्वीट किया, ‘मैंने एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में असाधारण काम किया है।’ Also Read - How to register on CoWIN 2.0 App: अब आम आदमी को लगेगी Covid vaccine, ये है रजिस्ट्रेशन का तरीका

दूसरे चरण में, एक मार्च से सीनियर सिटीजन्स (जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है) और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। Co-WIN app पर आप खुद को आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। टीकाकरण के लिए लोग Co-WIN app 2.0 पोर्टल या Aarogya Setu app पर अपना रजिस्ट्रेशन (CoWIN registration) करा सकते हैं। सरकार ने काफी पहले Co-WIN app को जारी किया था। यूजर्स www.cowin.gov.in वेबसाइट पर भी जाकर इस ऐप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

CoWIN registration का तरीका

-STEP-1: सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। इसके बाद ऐप में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। Also Read - WhatsApp का नया फीचर, ऑडियो और Video Call होगी मजेदार

-STEP-2: रजिस्ट्रेशन के लिए डाले गए नंबर पर OTP आएगा, OTP एंटर करके Verify पर क्लिक करें।

-इसके बाद आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको एक फोटो आईडी प्रूफ चुनना होगा। यूजर को अपना

-STEP-3: नाम, उम्र, जेंडर जैसी जानकारी देनी होगी। इस पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से सर्टिफाइड प्रूफ देना होगा।

-STEP-4: इसके बाद यूजर को रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। सिस्टम आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स दिखाएगा।

-STEP-5: पोर्टल पर आप एक मोबाइल नंबर के तहत कई लोगों को जोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको Add More के विकल्प पर जाना होगा।

-STEP-6: अब आपको अपने लिए एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा। इसके लिए आपको अपने राज्य, शहर, ब्लॉक और पिनकोड के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर खोजना होगा।

-STEP-7: यहां आपको उपलब्धता के मुताबिक एक तारीख मिलेगी, जिस पर बुक का बटन होगा। इस पर क्लिक कर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।

-STEP-8: रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक मैसेज मिलेगा।

-STEP-9: बता दें कि आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल भी कर सकते हैं।

-STEP-10: इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल आपको www.cowin.gov.in वेबसाइट पर भी करना होगा।

किन डॉक्यूमेंट का कर सके हैं इस्तेमाल

आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पास्टपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR Smart Card, फोटोग्राफ के साथ पेंसन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।