आखिरी बार कहां लॉग इन किया था फेसबुक? भूल गए तो लोकेशन से लेकर ब्राउजर सबकुछ ऐसे करें पता?

आप एक सेटिंग्स के जरिए फेसबुक में अपनी लास्ट लोकेशन से लेकर ब्राउजर सबकुछ का पता लगा सकते हैं। यहां तक की आपने आखिरी बार फेसबुक स्मार्टफोन से लॉग इन किया था या पर्सनल कंप्युटर से आपको सबकुछ पता लग सकता है। आइये जानते हैं कैसे?

फेसबुक पर अपनी लास्ट लोकेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको अपने फेसबुक के सेटिंग्स में जाना होगा।

#Login Your Facebook Account >> then go to Settings

सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले जनरल सेटिंग्स दिखेगा। लेकिन आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। आपको सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करना है जो इसके नीचे दिखाई देगा। यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यह ऑप्शन होगा- “Where You’re Logged In” ।

इसे क्लिक करते ही आपको अपनी लास्ट लॉग इन लोकेशन से लेकर आपने किस डिवाइस पर क्लिक किया था, उसका IP एड्रेस। आपने डेस्कटॉप पर लॉग इन किया था या फिर स्मार्टफोन से, सबकुछ पता चल जाएगा।