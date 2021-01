Galaxy Unpacked Event 2021 Live : Samsung आज पेश करेगी Galaxy S21 सीरीज, यहां देखें लाइव

Unpacked 2021 : आज अपने मोस्ट अवेटेड सीरीज को पेश करने वाली है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यह इवेंट भारत में ग्लोबल इवेंट से पहले आयोजित की जा रही है। Galaxy Unpacked Event 2021 को भारत में शाम 8 बजे से लाइव किया जाएगा। वहीं, ग्लोबली ये इवेंट शाम 8:30 बजे शुरू होगी। Samsung ने भारतीय यूजर्स को प्रिफरेंस देते हुए इस इवेंट को सबसे पहले यहां Live करने का फैसला किया है। भारत Samsung के लिए बड़ा बाजार है। पिछले कई सालों से चीनी कंपनियों के आने के बाद भी Samsung के स्मार्टफोन भारत में सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं। Also Read - CES 2021: Asus Zenbook Duo समेत लॉन्च किए स्लिम (Slim) लैपटॉप की नई रेंज

Galaxy Unpacked Event Live Stream : यहां देखें इवेंट लाइव

Samsung के इस साल के पहले मेगा इवेंट को आप के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट के जरिए Live Stream कर सकते हैं। इस इवेंट में कंपनी अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज Galaxy S21 के साथ-साथ ऑडियो प्रोडक्ट्स भी पेश करने वाली है। इस इवेंट का मुख्य आकर्षण स्मार्टफोन रहेगी। इसे पहली बार S-Pen के साथ पेश किया जा सकता है। अब तक कंपनी के Note सीरीज में S-Pen दिया जाता रहा है। Also Read - CES 2021: Razer ने पेश किया स्मार्ट मास्क (Smart Mask) और गेमिंग चेयर (Gaming Chair)

Series

कंपनी ने 12 जनवरी को इस स्मार्टफोन सीरीज का वीडियो टीजर जारी किया है जिसमें फोन के कैमरा डिजाइन और S-Pen को टीज किया गया है। इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज के संभावित फीचर्स की बात करें तो इसमें Galaxy S21, Galaxy S21 Plus और Galaxy S21 Ultra को लॉन्च किया जा सकता है। तीनों ही डिवाइसेज भारत में Exyno 2100 5G के साथ आ सकते हैं। इसके बेस मॉडल में 6.2 इंच की डिस्प्ले पैनल दी जा सकती है। वहीं, फोन के अन्य दो मॉडल्स- Galaxy S21 Plus और Galaxy S21 Ultra में क्रमशः 6.7 और 6.8 इंच के डिस्प्ले पैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy A32 5G किफायती 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानिए क्या है इसकी कीमत

फोन के शुरुआती दोनों मॉडल्स में 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा दिया जा सकता है। फोन में 10MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। दोनों ही डिवाइसेज + 128GB में आ सकते हैं। साथ ही, ये पर आधारित के साथ आएंगे। वहीं, फोन के प्रीमियम मॉडल में 108MP का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें 40MP का सेंसर दिया जा सकता है। साथ ही, ये S-Pen को भी सपोर्ट करेगा।