Google ने अपने Gmail app में कुछ अपडेट रोलआउट किए हैं, जिसमें से एक Storage used indicator टूल है। इस टूल की मदद से आप आसानी से देख पाएंगे कि आपके गूगल अकाउंट में कितना स्टोरेज स्पेस उपलब्ध है। इसके अलावा, आप इस टूल की मदद से गूगल स्पेस को भी मैनेज कर सकेंगे। अगर आप कुछ गैर-जरूरी चीजों को रिमूव करना चाहते हैं, तो भी इस टूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

Google ने Gmail पर नया Storage used indicator फीचर पेश किया है, जो कि Android और iOS दोनों ही यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस फीचर की मदद से आप आसानी से देख सकेंगे कि आपके गूगल अकाउंट में कितना स्पेस इस्तेमाल हो चुका है और कितनी स्टोरेज उपलब्ध है। इससे पहले गूगल अकाउंट पर स्टोरेज चेक करने की प्रक्रिया काफी लंबी हुआ करती थी, लेकिन अब आप कुछ ही क्लिक्स में गूगल अकाउंट की स्टोरेज को मैनेज कर सकेंगे। आइए जानते हैं कैसे-

ऐसे करें नए Storage used indicator टूल का इस्तेमाल-

ऐसे करें नए Storage used indicator टूल का इस्तेमाल-

– सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में Gmail app ओपन करना होगा।

-इसके बाद आप स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर में मौजूद अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें।

-यहां आपको ‘क्लाउड’ आइकन के साथ नया Storage used indicator टूल नजर आएगा।

-इस टूल में आप देख सकेंगे कि आपके गूगल अकाउंट की कितनी स्टोरेज इस्तेमाल हो चुकी है।

-स्टोरेज से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए आपको ‘क्लाउड’ आइकन पर क्लिक करना होगा।

-यहां आपको जीमेल, गूगल ड्राइव व गूगल फोटोज सभी जगह इस्तेमाल हुई स्टोरेज के प्रतिशत की जानकारी दी गई होगी।

-अगर आप अपनी स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं और गैर-जरूरी चीजों को डिलीट करना चाहते हैं तो ‘Clean up Space’ पर क्लिक करें।

-अब आपको “Larger items” सेक्शन दिखेगा, जहां आप क्लिक करके गैर-जरूरी चीजों को डिलीट कर सकते हैं।

बिना इंटरनेट के Gmail यूज करने की सुविधा की है हाल ही में प्रोवाइड

Google ने हाल ही में Gmail को ऑफलाइन यूज करने की सुविधा प्रोवाइड की है, जिसके जरिए यूजर्स कम कनेक्टिविटी वाले इलाके या फिर बिना इंटरनेट वाले स्थानों पर भी आसानी से जीमेल को यूज कर पाएंगे। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, जहां आपको ‘ऑफलाइन जीमेन’ फीचर ऑन करना होगा।