Google I/O 2022 में कंपनी ने नए Multi-Search टूल की घोषणा की है, जिसे आने वाले कुछ महीनों में रोल आउट किया जाएगा। इस मल्टी-सर्च टूल के जरिए किसी भी चीज को सर्च करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा Google Lens को अपग्रेड किया गया है, जिसके साथ Scene Explorer फीचर को इंटिग्रेट किया गया है। कंपनी के इन दो नए सर्च फीचर के जरिए यूजर्स पहले से मौजूद टाइप सर्च के अलावा इमेज और फोटोज के जरिए भी चीजें ऑनलाइन सर्च कर सकेंगे। Also Read - Google Pixel 7 सीरीज और नए AR Glasses से उठा पर्दा, जानें क्या होगा इनमें खास

कंपनी का फोटो सर्च टूल Scene Explorer के नाम से आएगा, जिसमें यूजर किसी भी प्रोडक्ट की तरफ अपने फोन का कैमरा घूमाकर उसकी पहचान कर सकेंगे। यह फीचर पहले से मौजूद Google Lens के फोटो एक्सप्लेरिंग फीचर में बड़ा अपग्रेड है। Also Read - Android 13 Beta 2 के साथ लॉन्च हुआ Google Wallet, क्रेडिट कार्ड से लेकर ID तक फोन में करेगा स्टोर

Google I/O 2022 में गूगल सर्च टीम के लीड प्रभाकर राघवन ने कहा, ‘यह Google Lens का एक्सपेंडेड फीचर है, जिसे लेंस के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा। गूगल का नया Scene Explorer यूजर के डिवाइस को एक पावरफुल एबिलिटी प्रदान करेगा, जो हमारे चारों ओर मौजूद चीजों की प्रासंगिक जानकारी देगा।’ राघवन ने आगे कहा कि इस नए सर्च टूल में आपको सुपरचार्ज्ड Ctrl + F मिलेगा। Also Read - Google I/O 2022: मैप से लेकर सर्च और लेंस तक, गूगल ऐप्स को मिले दर्जनों नए फीचर

– इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर को अपने स्मार्टफोन में Google Lens ऐप ओपन करना होगा।

– इसके बाद सुपरमार्केट या फार्मेसी स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करना होगा।

– इस टूल की मदद से आपको प्रोडक्ट की डिटेल मिलेगी।

– इसके जरिए आप अपने आस-पास के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता लगा सकेंगे।

We recently launched multisearch in the Google app, which lets you search by taking a photo and asking a question at the same time. Later this year, you’ll be able to take a picture or screenshot and add “near me” to get local results. #GoogleIO pic.twitter.com/F2kl0m9nYt

— Google (@Google) May 11, 2022