Google ने May 2022 System Update के साथ काफी लंबे समय से इंतजार किए जा रहे Nearby Share के Self sharing फीचर को भी पेश किया है। गूगल का शेयरिंग टूल Nearby Share में Self Sharing फीचर ऐड किया है। इसकी मदद से अब यूजर्स और भी आसानी से इस टूल के जरिए फोटो, वीडियो और फाइल आदि शेयर कर सकते हैं। Also Read - Google Pixel Fold में मिलेगा Samsung Galaxy Z Fold 4 जितना बड़ा डिस्प्ले, जानें कब होगा लॉन्च

यह नया फीचर्स यूजर्स को उन दो डिवाइस के बीच फाइल शेयर और ट्रांसफर करने की सुविधा को और भी आसान बनाता है, जिसमें एक ही गूगल अकाउंट से लॉग इन किया गया है। आइये, जानें इस नए फीचर का किस तरह कर पाएंगे यूज। Also Read - WhatsApp Multi Device फीचर होगा अपग्रेड! जल्द दो फोन में एक साथ चलेगा व्हाट्सऐप

पहले यूजर्स को अपने सभी एंड्रॉइड डिवाइस को अलग-अलग डिवाइस के रूप में यूज करना पड़ता था। चाहे वे एक ही Google अकाउंट से लिंक क्यों न हो। उन्हें हर बार डिवाइस के बीच कुछ भी शेयर करने के लिए Nearby Transfer रिक्वेस्ट को स्वीकार करने की जरूरत होती थी। उसके बिना वे दोनों डिवाइस के बीच कुछ भी शेयर नहीं कर सकते थे। हालांकि, अब नए फीचर के आने से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Also Read - Google Maps से अपनी लोकेशन Whatsapp पर कैसे करें शेयर? ये रहा आसान तरीका

बता दें कि गूगल ने 2020 में Apple Airdrop सर्विस की तरह एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए Nearby Share पेश किया था। अब यह Android 6.0 या इससे ऊपर वाले वर्जन पर रन करने वाले सभी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए उपलब्ध है।

Here’s a demo of “self share” in Nearby Share (ie. no authentication needed to share files between devices signed into the same Google Account) as well as a look at a new “completion” screen. pic.twitter.com/zPHMI0IvGH

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 2, 2022