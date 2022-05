Google की ये 5 सर्विस हैं बड़े काम की, छटपट आपकी कई परेशानियों को करती हैं दूर

आज के समय में ज्यादातर लोग Google का यूज करते हैं। इसके बिना लोगों के कई काम अटक जाते हैं। समय के साथ-साथ इसकी लोकप्रियता और जरूरत बढ़ती जा रही है। गूगल के कई ऑनलाइन टूल जैसे बेव ब्राउजर Google Chrome आदि हैं। यह सर्च इंजन न सिर्फ चीजें खोजने में लोगों की मदद करता है बल्कि इसके कई टूल और भी विभन्न कामों में यूजर्स की मदद करते हैं। इनके जरिए लोग अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यहां गूगल की 5 ऐसी जरूरी कामों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में काफी कम लोग जानते होंगे। आइये, जानते हैं। Also Read - How to Delete Facebook Page: मोबाइल फोन और डेस्कटॉप दोनों से इस तरह डिलीट करें पेज

Google की ये सर्विस हैं काफी काम की

Google Chrome के जरिए स्कैन कर सकते हैं कम्प्यूटर

अगर आप गूगल के वेब ब्राउजर Google Chrome का यूज करते हैं तो गलती से कई बार आप सस्पीशियस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। क्रोम में बिल्ट-इन मैलवेयर स्कैनर होता है, जिसका यूज यूजर अपने सिस्टम को स्कैन करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करें और वेबपेज के टॉप पर राइट साइड में ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा। इसमें से सेटिंग में जाएं। अब लेफ्ट साइड में एडवांस सेक्शन में जाएं।

फिर Reset and Clean Up ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आपको 2 नए ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से Clean up Computer पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका कम्प्यूटर हार्मफुल सॉफ्टवेयर के लिए जांच करना शुरू कर देगा।

सस्ती फ्लाइट खोजने में करता है मदद

अक्सर लोग ऐसी वेबसाइट और ऐप्स की तलाश में रहते हैं, जो उन्हें सस्ती फ्लाइट के बारे में बताएं। हालांकि, अन्य वेबसाइट या ऐप्स पर जाने के अलावा आप गूगल से भी सस्ती फ्लाइट सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको Google Flights के Explore टैब में जाना होगा। वहां, मांगी जा रही सभी जानकारियां जैसे आप कहां से कहा तक की फ्लाइट देख रहे हैं, आपको किस तारीख की फ्लाइट चाहिए आदि भरकर सर्च कर सकते हैं।

वीडियो और ऑडियो फाइल प्ले करने का भी मिलता है ऑप्शन

Google के वेब ब्राउजर का यूज करके आप वीडियो और ऑडियो फाइल प्ले कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऑडियो या वीडियो फाइल है, जिसे आप देखना चाहते हैं तो बस उन्हें सीधे Google Chrome में एक नए टैब पर ले जाएं और वे उस विंडो में चलना शुरू हो जाएगी। यह फाइल को प्ले करने, रिवाइंट करने और आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।

ऐसा 1998 में कैसा था गूगल सर्च पेज

Google इंजन को ओपन करें और सर्च बार में Google in 1998 टाइप करें। अब सर्च रिजल्ट का पूरा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब गूगल पेज वैसे ओपन हो जाएगा, जैसा कि 1998 में था। इस तरह आप पहले के टाइम में जा सकते हैं।

गूगल लेंस इस काम के लिए है काफी उपयोगी

कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ आइटम देखते हैं और आपको उसका नाम नहीं पता होता है। इसमें भी गूगल का ऑनलाइन टूल Google Lens आपकी मदद करता है। आप गूगल लेंस से उस चीज की फोटो लेकर सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च उस आइटम के बारे में आपको सभी जानकारियां देगा।