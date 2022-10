दिवाली को ‘दीपों का त्यौहार’ कहा जाता है। इस दिन हर कोई अपने घरों को दीप जलाकर रोशन करते हैं। यूं तो अभी दिवाली आने में थोड़े दिन और बाकी हैं, लेकिन दिवाली आने से पहले Google ने अपने भारतीय यूजर्स को ‘दिवाली सरप्राइज’ दिया है। गूगल पर जैसे ही आप दिवाली लिखकर सर्च करेंगे, तो यह स्पेशल दिवाली सरप्राइज आपको नजर आएगा। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - Google Pixel Notepad और Pixel Tablet से 'गायब' हो सकता है इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर

Google India ने ट्विटर के माध्यम से इस दिवाली स्पेशल सरप्राइज की जानकारी दी है। गूगल ने ट्वीट में लिखा, “Just here to say search Diwali for a surprise।” इस ट्वीट में टेक्स्ट के साथ कुछ दीपों को देखा जा सकता है। इस सरप्राइज को देखने के लिए आपको बस सर्च बार में जाकर ‘Diwali’ शब्द लिखना है। खास बात यह है कि दिवाली कीवर्ड को आप हिंदी में लिखें या फिर अंग्रेजी में… यह सरप्राइज आपको जरूर दिखेगा। Also Read - Google Meet में आया नया फीचर, ऑनलाइन मीटिंग के दौरान ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर करेगा जूम

Also Read - Google Pixel Fold में मिलेगा हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशन लीक

just here to say

🪔 🪔

🪔 🪔

search “Diwali”

🪔 for a 🪔

surprise

🪔 🪔

🪔 🪔

— Google India (@GoogleIndia) October 16, 2022