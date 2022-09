Happy Navratri 2022: आज यानी 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 5 अक्टूबर को नवरात्रि का आखिरी दिन है, जिसे विजयादशमी के नाम से भी मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के मौके पर आप अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को WhatsApp के माध्यम से भी शुभकामनाएं भेज सकते हैं। Meta के सबसे लोकप्रिय इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के लिए 2019 में स्टिकर फीचर जोड़ा गया था। इस फीचर के जरिए आप अपने मनपसंद के स्टीकर्स अपने चाहने वालों को भेज सकते हैं। साथ ही, आप नवरात्रि स्पेशल GIF भी सेंड कर सकेंगे। Also Read - WhatsApp पर आ रहा नया 'Do not Disturb' वाला Missed Call अलर्ट, जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp Stickers और GIF फीचर यूज करना बेहद आसान है। आप अपने स्मार्टफोन में WhatsApp ऐप ओपन करने कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने पर इस फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से WhatsApp Stickers और GIF डाउनलोड करने और उसे भेजने का तरीका बताएंगे।

कैसे डाउनलोड करें Navratri Stickers?

सबसे पहले WhatsApp ऐप को आप अपने Android स्मार्टफोन में ओपन करें।

इसके बाद आप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप चैट विंडो में जाएं।

फिर आपको इमोजी के ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आपको “+” पर टैप करना होगा।

इसके बाद आप “Get more stickers” पर टैप करें।

यह आपको Google Play Store पर रिडारेक्ट करेगा। यहां आप Navratri Stickers को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टीकर पैक डाउनलोड और इंस्टॉल करे के बाद आपको यह WhatsApp ऐप के My Stickers सेक्शन में मिलेगा।

फिर आप अपने चैट विंडों में जाकर इन स्टीकर को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भेज सकते हैं।

ध्यान रहे अगर आपने अपने फोन से स्टीकर पैक को हटा दिया तो यह स्टीकर पैक आपको WhatsApp के My Stickers सेक्शन में नहीं दिखाई देंगे

कैसे भेजें Navratri GIF?