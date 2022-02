Happy Valentine’s Day 2022: WhatsApp Stickers के जरिए इस तरह भेजें बधाई

Happy Valentine’s Day 2022: भारत में WhatsApp सबसे ज्यादा पॉप्युलर मैसेजिंग ऐप्स में से एक है। बात-चीत और कॉलिंग के अलावा इस ऐप का इस्तेमाल लोग त्योहार और खास मौकों पर बधाई देने के लिए भी करते हैं। Also Read - Signal में आया WhatsApp जैसा फीचर, अब इस तरह पुरानी चैट खोए बिना बदल पाएंगे मोबाइल नंबर

शुभकामनाओं वाले मैसेज को एक अलग अंदाज देने के लिए आप GIF या Stickers का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना लम्बा चौड़ा मैसेज लिखे, ये स्टीकर्स आपके मैसेज को खास बना देते हैं। WhatsApp Stickers हर मौके के लिए मौजूद हैं। हम यहां पर आपको बताएंगे कि आप किस तरह Valentine's Day 2022 विश करने के लिए किस तरह WhatsApp Stickers का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Valentine’s Day 2022 विश वाले WhatsApp Sticker: डाउनलोड करके कैसे भेजें

स्टेप 1: अपने ऐंड्रॉइड स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर खोलिए और "Valentine's Day WhatsApp Stickers" लिखकर सर्च करिए।

स्टेप 2: अब आपके प्ले स्टोर पर कई तरह के स्टीकर ऐप दिख जाएंगे। इनमें से अपनी पसंद के WhatsApp Sticker ऐप को फोन में इंस्टॉल करें।

स्टेप 3: इस ऐप को ओपन करिए और यहां मौजूद स्टीकर पैक्स को WhatsApp में जोड़ लीजिए।

स्टेप 4: इसके बाद WhatsApp खोलिए और जिन्हें स्टीकर भेजना हो, उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करके चैट विंडो ओपन करिए।

स्टेप 5: अब नीचे की तरफ टाइपिंग बॉक्स के पास में मौजूद स्माइली ऑप्शन पर टैप करके स्टीकर के बटन पर टैप करिए।

स्टेप 6: यहां आपको WhatsApp में जोड़े गए स्टीकर नजर आ जाएंगे, जिन्हें आप बस एक टैप के जरिए भेज सकते हैं।

हमने जो तरीका ऊपर बताया है, वह थर्ड-पार्टी WhatsApp Stickers डाउनलोड करने का है। WhatsApp के पास खुद के भी कई सारे स्टीकर पैक्स हैं, जिन्हें आप चैट विंडो के जरिए स्टीकर टैब में जाकर देख सकते हैं।