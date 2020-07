Honor 9A, Honor 9S, और Honor MagicBook 15 लैपटॉप आज भारत में लॉन्च होंगे। हुवावे के सब ब्रांड ऑनर के अफोर्डेबल स्मार्टफोन Honor 9A और Honor 9S हैं। इसके साथ ही भारत में कंपनी आप अपना पहला लैपटॉप MagicBook 15 लॉन्च करेगी। इस लॉन्च इवेंट को Honor के सोशल मीडिया चैनल्स पर लाइव देखा जा सकता है। बता दें कि तीनों Honor 9A, Honor 9S, और MagicBook 15 डिवाइसेस को कंपनी पहले ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर चुकी है। Amazon और Flipkart ने ऑनर के इन डिवासेस के इंडिया लॉन्च को टीज किया है। Also Read - लॉन्चिंग से पहले फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हुआ Honor 9S स्मार्टफोन, जानिए इसकी खास बातें

Honor 9A, Honor 9S, Honor MagicBook 15 launch in India time, live stream details

Honor 9A, Honor 9S, और Honor MagicBook 15 का इंडिया लॉन्च आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ऑनर इंडिया के आज होने वाले लॉन्च इवेंट को Facebook और YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। ऑनर इंडिया के लॉन्च इवेंट के लिंक को नीचे एंबिड किया है। आप यहां भी इस लॉन्च इवेंट को लाइव देख सकते हैं।

Honor 9A, Honor 9S, Honor MagicBook 15 : Price (expected)

Honor 9A और Honor 9S स्मार्टफोन पहले ही रूस में लॉन्च हो चुके हैं। Honor 9S स्मार्टफोन की कीमत रूसी कीमत के आसपास ही होगी। यह फोन रूस में RUB 6999 (लगभग 7,200 रुपये) की कीमत में लॉन्च हुआ है। यह फोन रेड, ब्लू और ब्लैक कलर में आता है। Honor 9A स्मार्टफोन को भारत में 3GB RAM + 64GB स्टोरेज वाले मॉडल को 11,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया जा सकता है। Honor MagicBook 15 की कीमत और price, on the other hand, is unknown as the brand didn’t reveal its pricing details at the time of its global launch in February.

Honor Play 9A : Specifications

Honor Play 9A में कंपनी ने 6.3इंच LCD डिस्प्ले दिया है। फोन में 720p पिक्सल्स का रिजॉल्यूशन दिया गया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 20:9 का एस्पेक्ट रेश्यो दिया है। फोन को वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ पेश किया गया है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। फोन के बैक में दो कैमरा है जो एलईडी फ्लैश के साथ आते हैं।

फोन के बैक में 13मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। इसके अलावा दूसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का है। सिक्योरिटी के लिए फोन के बैक में फिंगरप्रिंट रीडर का ऑप्शन दिया गया है। कंपनी ने फोन में MediaTek Helio P35 chipset दिया है। फोन में 4जीबी रैम दी गई है। यह स्मार्टफोन Android 10 के साथ Magic UI 3.0.1 पर ऑपरेट होता है। फोन में USB port के साथ 3.5mm हेडफोन जैक का ऑप्शन है।

Honor Play 9S : Specifications

Honor Play 9s स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर आधारित Magic UI 3.1 पर काम करता है। फोन में 5.45 इंच के 720×1,440 पिक्सल रेजूलेशन और 295.4ppi की पिक्सल डेनसिटी स्क्रीन के साथ आता है। स्मार्टफोन में MediaTek MT6762R प्रोसेसर लगा होगा, जो 2 जीबी रैम के साथ आता है। फोन में 32 जीबी स्टोरेज मिलता है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरा की बात करें तो फोन में 8 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का f/2.2 अपर्चर का कैमरा दिया गया है। फोन में पतली बेजल मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 802.11 b/g/n, 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है। यह फोन 3020 एमएएच की बैटरी पर काम करता है। फोन का वजन 144 ग्राम है।

Honor MagicBook 15

Honor MagicBook 15 में Intel का 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आती है। इसमें अलग-अलग चार वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। इसका बेस वेरिएंट Intel Core i5-1021U चिपसेट के साथ आता है, जो Nvidia GeForce MX250 2GB GDDR5 GPU के साथ आता है। इसमें 8GB/16GB रैम ऑप्शन और 256GB/512GB SSD स्टोरेज ऑप्शन शामिल हैं। इसका एक टॉप वेरिएंट भी है, जिसमें Intel Core i7-1021U प्रोसेसर शामिल है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD स्टोरेज दी गई है।