चाहे आप Airtel का सिम यूज करते हों या फिर Jio और Vi का, सभी पर कंपनियों की कॉल आती हैं। कंपनियां कॉल करके आपके नंबर पर उपलब्ध ऑफर की जानकारी देती हैं। साथ ही आपके प्लान की वैलिडिटी खत्म होने पर भी आपके पास बार-बार मैसेज और कॉल आ रहती हैं। इनके अलावा और भी कई कारणों से कंपनियों के कॉल आते हैं।

कई बार होता है कि आप कोई जरूरी काम कर रहे होते हैं और फोन बजने पर आप काम को छोड़कर फोन उठाने जाते हैं। ऐसे में अगर वह कंपनी की कॉल होती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है और परेशानी भी होती है। हालांकि, अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। आप अपने नंबर के लिए DND यानी Do not Disturb सर्विस इनेबल करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया को TRAI ने सभी नेटवर्क ऑपरेटर के यूजर्स के लिए आसान बना दिया है। उनके पास DND इनेबल करने के लिए 2 तरीके हैं।

इन 2 तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हैं DND सर्विस

वे फोन कॉल करके या फिर SMS करके DND एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि इसके बाद आपके पास कंपनी के नए ऑफर्स आदि की जानकारी मैसेज या कॉल के जरिए नहीं आएगी। आप नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करके अपने नंबर पर DND एक्टिवेट करा सकते हैं।

SMS के जरिए ऐसे करें इनेबल

अगर आप SMS करके DND सर्विस इनेबल करवाना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन के मैसेजिंग ऐप में जाकर START 0 लिखना होगा और उसे 1909 नंबर पर सेंड करना होगा।

इस नंबर पर करना होगा फोन

यदि आप फोन नंबर के जिरए ऐसा करना चाहते हैं तो अपने उस नंबर से 1909 पर कॉल करें, जिसके लिए DND एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसके बाद दिशा-निर्देशों को फॉलो करते हुए अपने नंबर के लिए DND सर्विस इनेबल करा लें।