PhonePe में आसानी से ऐड कर सकते हैं नया बैंक अकाउंट, जानें तरीका

PhonePe का यूज आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं। इसका यूज करना बहुत आसान है। इसमें आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यूजर्स एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐप में जोड़ सकते हैं।

बहुत से लोग काफी समय से इस ऐप का यूज कर रहे हैं। उस समय तो उन्होंने यह ऐप इंस्टॉल करके बैंक अकाउंट ऐड कर लिया था। हालांकि, अब उन्हें कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करने का तरीका नहीं पता होता है। इस कारण हमने आज इस आर्टिकल में PhonePe में नया बैंक अकाउंट ऐड करने का तरीका बताया है। आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं।

PhonePe में कैसे ऐड करें नया बैंक अकाउंट?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐप पर आपको पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप PhonePe Wallet, बैंक अकाउंट लिंक करके और UPI डेबिट आर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं।

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में Google Play Store पर जाकर PhonePe ऐप डाउनलोड करना होगा।

फिर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद उस पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। आप इसके जरिये लॉग इन कर सकेंगे।

अब आपको ऐप का होम पेज दिखाई देगा। वहां लेफ्ट साइड में बने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको अपने नाम के नीचे Payment Method का ऑप्शन मिलेगा।

यहां पर View All Payment Method पर क्लिक करें।

अब राइट साइड में बने Add New ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही आपके सामने कई सारे बैंक के ऑप्शन आएंगे। आप उनमें से वह सिलेक्ट कर लें, जिसका अकाउंट आपको ऐड करना है।

अब ऐप आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड बैंक के अकाउंट की डिटेल फेच कर लेगा।

इसके बाद UPI Pin सेट कर लें। फिर Debit/ATM कार्ड की डिटेल डाल लें।

इस तरह से आप आसानी से बैंक अकाउंट ऐड कर पाएंगे।