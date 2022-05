Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) ने इस साल की शुरुआत में ही Employees’ Provident Fund (EPF) अकाउंट वाले लोगों के लिए ई-नामांकन यानी ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया था। इसका मतलब है कि EPFO अकाउंट वाले लोगों को अब EPF नॉमिनी सबमिट करने या बदलने के लिए फिजिकल प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, अब वे अपने EPFO अकाउंट से लॉग इन करके जरूरी बदलाव कर सकते हैं। Also Read - How to Check PF Balance Without Internet: बस एक मिस्ड कॉल और SMS के जरिए पता करें अपना PF बैलेंस

हालांकि, अगर आपने अभी तक अपने EPF अकाउंट के लिए फाइल किए गए ई-नॉमिनेशन को अपडेट नहीं किया है तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं। बता दें कि आप अपने अकाउंट के लिए एक से अधिक नॉमिनी चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, यह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को अमाउंट का कितने प्रतिशत मिलेगा। इस आर्टिकल में EPFO E-Nomination फाइल करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

EPFO E-Nomination कैसे करें फाइल?

EPFO में नॉमिनी ऐड करने के लिए सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाएं।

अब होम पेज ऊपर की तरह लेफ्ट साइड में दिए गए Services के ऑप्शन पर क्लिक करें।

फिर यहां आ रहे कई ऑप्शन में दिए गए For Employees पर क्लिक कर दें।

अब आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां लेफ्ट साइड में Services के सेक्शन में जाकर Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें।

यहां राइड में आर रहे UAN के ऑप्शन पर UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

अब Manage Tab में जाकर E-Nomination को सिलेक्ट कर लें।

फिर Provide Details टैब के तहत आ रहे Save के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

इसके बाद Yes पर क्लिक करें और Add Family Details के ऑप्शन को चुनें।

अब यहां आप नॉमिनी का नाम ऐड कर सकते हैं।

अकाउंट शेयर करने के लिए Nomination Details पर क्लिक करें।

सब कुछ करने के बाद Save EFP Nomination पर क्लिक कर दें।

फिर OTP बनाने के लिए E-sign पर क्लिक करें और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर सबमिट कर दें।

इस तरह आसानी ने आप ऑनलाइन EPFO नॉमिनी फाइल कर सकते हैं।