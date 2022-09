IRCTC ऐप में ऐसे ऐड करें पैसेंजर, टिकट बुक करते समय नहीं भरनी पड़ेगी डिटेल

आज के समय में ज्यादातर लोग ट्रैन टिकट बुक करने के लिए IRCTC ऐप का यूज करते हैं। इस ऐप के जरिए टिकट बुक करना बहुत आसान है। लोगों को स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट और ऐप की मदद से घर से ही टिकट बुक किया जा सकता है। तत्काल टिकट भी यहां से बुक कर सकते हैं। हालांकि, तत्काल टिकट बुक करते समय लोगों को जल्दी करनी होती है क्योंकि काफी कम समय में सारे टिकट बुक हो जाते हैं। इस कारण बहुत से लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं ताकि जैसे ही टिकट विंडो खुल वे तुरंत बुकिंग कर लें। Also Read - How to check passport status online: बस एक क्लिक और जानें अपने पासपोर्ट का स्टेट, आसान है तरीका

इसके बाद भी कई बार लोग तत्काल टिकट बुक करने से चूक जाते हैं। इस समस्या के समाधान के रूप में Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) यूजर्स को Add Passenger की सुविधा देता है। इसकी मदद से आप पहले से ही पैसेंजर की सभी डिटेल ऐड करके रख सकते हैं ताकि टिकट बुक करते समय आपको एक-एक जानकारी न भरनी पड़े। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें।

IRCTC ऐप में ऐसे ऐड करें पैसेंजर डिटेल

अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की डिटेल आप पहले से ही ऐड करके रख सकते हैं। डिटेल में नाम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, भोजन और एक आइडेंटिटी कार्ड शामिल है। नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करके आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं।