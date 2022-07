Steps for how to add Special effects to your Instagram Messages: इंस्टाग्राम एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस पर कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, जिसकी मदद से लोग मैसेज, कॉल, रील्स और पोस्ट कर सकते हैं। यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाने के लिए कंपनी नए-नए फीचर्स लाती रहती है। ताकि इस शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लोगों के लिए और भी उपयोगी बनाया जा सके। Also Read - Instagram से खरीदारी करना हुआ आसान, चैट में ही यूजर कर सकेंगे पेमेंट

इंस्टाग्राम की डायरेक्ट मैसेज (DMs) सर्विस यूजर्स को मैसेज भेजने की सुविधा देती है। यह कस्टम चैट थीम, वैनिश मोड, कस्टम इमोजी, रिएक्शन्स, शॉर्ट टेक्स्ट आदि कई फीचर्स के साथ आता है। Also Read - Instagram के 'Close friends' लिस्ट में ऐसे एड होंगे आपके फेवरेट लोग, जानें तरीका

इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम यूजर्स मैसेज भेजते समय उसमें स्पेशल इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसे Animated Messages कहा जाता है। अगर आपने अभी तक Instagram के इस फीचर का यूज नहीं किया है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Instagram ने पेश किए नए सब्सक्रिप्शन फीचर, मिलेंगे एक्सक्लूसिव पोस्ट और रील

How to add Effect to Instagram Messages?

मैसेज को मजेदार बनाने के लिए Meta के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ऐप में 4 एनीमेटेड मैसेज इफेक्ट मिलते हैं। इसमें Gift Box Effect, Celebration Effect, Fire Effect और Flying Hearts Effect शामिल हैं।

इस तरह ऐड करें इफेक्ट

इंस्टाग्राम मैसेज में स्पेशल इफेक्ट ऐड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें।

इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में Instagram ओपन करें।

उसके बाद उस व्यक्ति की चैट ओपन करें, जिसे स्पेशल इफेक्ट के साथ मैसेज करना चाहते हैं।

फिर अपना मैसेज लिखें।

उसके बाद सर्च आइकन पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही आपको Stickers और GIFs के साथ कई स्पेशल इफेक्ट दिखाई देने लगेंगे।

आप जिसे ऐड करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर दें।

फिर सेंड बटन पर क्लिक करके मैसेज भेज दें।

इस तरह आप मैसेज के साथ स्पेशल इफेक्ट कर पाएंगे।

अगर आप कोई GIF या Stickers ऐड करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन पर क्लिक करके वह सेंड कर सकते हैं। इस तरह आप अपने एक सादा मैसेज को मजेदार और स्पेशल बना सकते हैं।