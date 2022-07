How to Apply for a Duplicate RC Online: Registration Certificate (RC) किसी भी वाहन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके खो जाने या चोरी हो जाने पर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। Regional Transport Office (RTO) से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने पर लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ओरिजनल RC खो जाने पर आपके पास उसकी डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन करने का ऑप्शन होता है। Also Read - How to Upload Documents in DigiLocker: इन दो तरीकों से डिजीलॉकर में अपलोड करें डॉक्यूमेंट, जानें पूरा प्रोसेस

इसके लिए आप घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां पर इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

How to Apply for a Duplicate RC Online?

ओरिजनल RC की डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन करने के लिए लोगों को कई जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। सभी जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है।

आवेदन के लिए चाहिए होंगे ये दस्तावेज

ओरिजनल FIR

Form 26 एप्लीकेशन की 2 कॉपी

इंश्योरेंस की कॉपी

मान्य पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की कॉपी

एड्रेस प्रूफ की कॉपी। एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल और फोन बिल आदि ले जा सकते हैं।

फॉलो करें ये स्टेप्स

इसके लिए सबसे पहले Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाएं। या आप यहां क्लिक भी कर सकते हैं।

अब होम पेज पर Online Services सेक्शन पर क्लिक करें।

यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से Vehicle Related Services टैब को सिलेक्ट कर लें।

इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर अपना राज्य सिलेक्ट करें।

अगर आप दिल्ली सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा पेज खुलकर आएगा।