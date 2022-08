How to Apply For Tatkal Passport Online: तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करना है आसान, फॉलो करें ये स्टेप्स

How to Apply For Tatkal Passport Online: देश से बाहर जाने के लिए सभी को पासपोर्ट की जरूरत होती है। पोसपोर्ट बनवाना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। हालांकि, इसके लिए लोगों को कई स्टेप की प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। इस कारण पासपोर्ट बनने में थोड़ा समय लग जाता है। कई बार लोगों को किसी काम के चलते जल्द से जल्द पासपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार Tatkal Passport की सुविधा देता है। इसके तहत लोगों को काफी कम समय में पासपोर्ट मिल जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके लिए भी आम पासपोर्ट की तरह घर से बैठे-बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - How to Update Address on your Passport Online: घर बैठे-बैठे पासपोर्ट में बदलें पता, जानें कैसे

Tatkal Passport के लिए जरूरी दस्तावेज

Tatkal Passport के लिए आवेदन करने के लिए लोगों को कई जरूरी दस्तावेजों कि जरूरत होती है। इसमें वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, वर्थ सर्टिफिकेट, गेस कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक, जाति सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस फोटो, पेन कार्ड आदि शामिल हैं। हालांकि, आपको इनमें से कोई 3 दस्तावेज की जरूरत होगी।

ऐसे करें आवेदन

इसके लिए सबसे पहले पासपोर्ट पोर्टल पर जाएं। या आप सीधा यहां भी क्लिक कर सकते हैं।

फिर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर रिजस्टर करें। इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में New User Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

अब अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन कर लें।

ऐसा करते ही आपके सामने स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें Fresh और Re-Issue शामिल हैं।

अब स्कीम टाइप सेक्शन के तहत Tatkal ऑप्शन पर क्लिक करें।

फिर आवेदन पत्र डाउनलोड करें और इसे भरें।

फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद पेमेंट प्रोसेस पूरा करें।

ऑनलाइन पेमेंट की रशीद का प्रिंट आउट निकाल लें।

अब अपने पास वाले पासपोर्ट सेवा पोर्टल (PSK) पर अपॉइंटमेंट बुक कर लें।

बता दें कि Tatkal Passport के लिए आपको साधारण पासपोर्ट से लगभग दोगुना फीस ज्यादा देनी होगी। अगर पासपोर्ट आवेदन की फीस 1500 रुपये है तो आपको Tatkal पासपोर्ट के लिए 1500 रुपये के साथ-साथ 2000 रुपये और देने होंगे।