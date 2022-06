YouTube सबसे लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म में से एक है। आप यूट्यूब पर किस तरह का कॉन्टेंट देखते हैं, कोई भी आपकी यूट्यूब हिस्ट्री से इसका पता लगा सकता है। आपके लैपटॉप, टैबलेट और थर्ड पार्टी ऐप के जरिए कोई भी आपकी YouTube Viewing और सर्च हिस्ट्री तक पहुंच सकता है। हालांकि, Google यूजर्स को अपनी सर्च डिलीट करने की सुविधा देता है। Also Read - Apple iPhone में आ रही स्टोरेज फुल होने की दिक्कत? न हों परेशान, ये ट्रिक्स करेंगी आपकी मदद

अगर आपके लैपटॉप या फिर कन्प्यूटर का यूज और भी कोई करता है और आप चाहते हैं कि वह यह न देख पाए कि आप यूट्यूब पर क्या-क्या देखते हैं तौ आप सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसानी है। आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं।

How to Auto delete your YouTube History?

यूट्यूब यूजर को अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि लोग उसे डिलीट करना भूल जाते हैं या फिर बार-बार ऐसा करना उन्हें झंझट का काम लगता है। इस समस्या को दूर करने के लिए यूट्यूब उन्हें ऑटोमैटिक डिलीट का ऑप्शन भी देता है। एक तय समय के बाद वह अपने आप डिलीट हो जाती है। पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें।

फॉलो करें ये स्टेप्स

इसके लिए अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन करें।

उसके बाद गूगल क्रोम ओपन करें और राइट साइड में आ रहे अपने नाम के आइकन पर क्लिक करें।

यहां आपको गूगल अकाउंट को मैनेज करने के लिए Manage Your Google Account का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक कर दें।

अब आप गूगल अकाउंट पेज पर पहुंच जाएंगे।

स्क्रीन पर आपको Privacy and Personalization के तहत Manage your data and privacy का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक कर दें।

इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और History Settings में जाएं।

फिर YouTube History पर क्लिक कर दें।

यहां Turn On पर क्लिक करें।

अब Auto Delete (on) पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉप-अप ओपन होकर आ जाएगा।

इसमें आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने समय के बाद हिस्ट्री अपने आप डिलीट हो जाए।

आपके पास 3 ऑप्शन 3 महीने, 18 महीने और 26 महीने का ऑप्शन होगा।

फिर नीचे आर रहे Next के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब कन्फर्मेशन के लिए Confirm बटन पर क्लिक करें।

ध्यान रखें वॉच हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री क्लियर करने पर आपके YouTube होम पेज पर आ रहे सभी वीडियो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। ऐसा करने से आपकी लोकप्रिय वीडियो और सब्सक्राइब किए हुए वीडियो चैनल नहीं जाएंगे।