How to Block SBI ATM Card: आजकल कैश का यूज करना लोगों ने कम कर दिया है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। इस कारण अक्सर हमेशा लोग अपने साथ कार्ड रखते हैं। कई बार लोगों से उनके कार्ड खो जाते हैं। गलत हाथों में डेबिट कार्ड पड़ जाने से लोगों का अकाउंट खाली हो जाता है। इससे बचने के लिए कार्ड खो जाने के तुरंत बाद लोग सबसे पहले उसे ब्लॉक या बंद कराते हैं। इस आर्टिकल में हम आज SBI के डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने के कई तरीके बताने वाले हैं। आप अपने मोबाइल फोन से कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। आइये, जानते हैं।

How to Block SBI ATM Card?

SMS करके ब्लॉक कराएं कार्ड

आप SMS के जरिए भी डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से BLOCK लिखकर स्पेस देना होगा और फिर अरने कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट लिखने होंगे। फिर इसे 567676 पर भेज दें।

टोल फ्री नंबर पर करें कॉल

इसके लिए आपको 1800112211 पर कॉल करना होगा। फिर SBI कार्ड ब्लॉक करने के लिए Press 2 पर क्लिक कर दें। अब अकाउंट नंबर के लास्ट 5 डिजिट डालें। इस तरह आपका SBI कार्ड अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कार्ड ब्लॉक होने का SMS आ जाएगा।

ऑनलाइन इस तरह करें ब्लॉक

SBI अपने ग्राहकों को ऑनलाइन भी डेबिट कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा देता है।