How to Block Spam Calls on Apple iPhone: दिनभर में लोगों को कई Spam Calls आते हैं। क्रेडिट कार्ड से लेकर बीमा कराने तक, कई चीजों के लिए कंपनियों की तरह से लोगों को फोन आते रहते हैं। आप पूरे दिन आने वाली इस तरह की कॉल से परेशान हो जाते हैं। कई बार आप अपना जरूरी काम कर रहे होते हैं और फोन बजने पर उसे छोड़कर आते हैं और आपको पता चलता है कि वह एक Spam Call है। इससे आपका समय भी बेकार होता है और आपको परेशानी भी होती है। हालांकि, Apple iPhone यूजर इस परेशानी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आइये, जानें कैसे।

Apple iPhone यूजर्स कॉल को कर सकते हैं ब्लॉक

पहले अननॉन या मार्केटिंग कॉल्स का पता लगाना आसान था क्योंकि मार्केटिंग कॉल अलग प्रकार के नंबर से आती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। यूजर्स मार्केटिंग कॉल और वास्तविक कॉल के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। हालांकि, आईफोन यूजर्स को फोन में स्पैम कॉल को ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप भी अपने नंबर पर आने वाली स्पैम कॉल को बंद करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं।

इसके लिए यूजर को सबसे पहले अपने iPhone में फोन ऐप ओपन करना होगा।

अब Recents पर क्लिक करें। इसके बाद फोन नंबर के पास दिए गए I बटन पर क्लिक कर दें।

स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और Block this Caller के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें।

फिर Block पर क्लिक कर दें।

ऐसे करें अनब्लॉक

नंबर को अनब्लॉक करने के लिए सेटिंग में जाकर फोन में जाएं।

फिर Blocked Contact पर क्लिक करें।

अब यहां आपको अपने द्वारा ब्लॉक किए गए नंबर की लिस्ट दिखाई देगी। उसमें से जिस नंबर को अनब्लॉक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें।

अब यहां आपको अपने द्वारा ब्लॉक किए गए नंबर की लिस्ट दिखाई देगी। उसमें से जिस नंबर को अनब्लॉक करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। फिर Unblock पर क्लिक करके उसे अनब्लॉक कर दें।

iPhone में मिलता है Silence Unknown Feature

इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले Settings ओपन करनी होगी। उसके बाद Apple iPhone पर क्लिक करें।

स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और फिर Silence Unknown Callers के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

नेक्स्ट पेज पर आपको फीचर का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और इसे इनेबल करने के लिए टॉगल पर क्लिक करें।

इस फीचर की मदद से आपका iPhone, सिरी इंटेलिजेंस का यूज करके यह सुनिश्चित करेगा कि कॉल किसी अननोन नंबर से है या नहीं। यदि आपके कॉन्टैक्ट, मैसेज, मेल या हाल ही में आउटगोइंग कॉल में वह फोन नंबर मिलता है, तो यह हमेशा की तरह ही आएगा। यदि नंबर वहां नहीं मिलता है तो वह सीधे वॉयस मेल पर चला जाएगा।