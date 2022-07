How to block Spam Calls on Android: क्या आपके फोन पर बार-बार किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहे हैं या आप भी बार-बार आने वाले टेली मार्केटिंग कॉल्स से परेशान हैं? कई बार नंबर ब्लॉक करने के बाद भी टेली मार्केटर किसी दूसरे नंबर से आपको कॉल करके परेशान करते हैं। ऐसे स्पैम कॉल्स से बचने के लिए यूजर्स आम तौर पर Truecaller जैसे किसी थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन Android यूजर्स के लिए गूगल ने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इन-बिल्ट फीचर दिया है, जो फोन में आने वाली फर्जी यानी स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर देता है। Also Read - Google Meet को मिला नया फीचर, अब मीटिंग होंगी YouTube पर लाइव स्ट्रीम

Google का यह फीचर Android यूजर्स के लिए एक कॉल फिल्टर की तरह काम करेगा। जैसे ही कोई स्पैम यानी फर्जी कॉल आपके पास आएगा, यह फीचर उसे ऑटोमैटिक ब्लॉक कर देगा और आप फर्जी कॉल्स से परेशान नहीं होंगे। हालांकि, यह फीचर केवल उन नंबरों के लिए काम करेगा, जिसे यूजर्स ने स्पैम की कैटेगरी में रखा है।

आज हम आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन में इस सेटिंग को एक्टिवेट करने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। इस फीचर को इनेबल करते ही आपके फोन में किसी फर्जी नंबर से कॉल नहीं आएगा।

इस तरह ब्लॉक करें Spam Calls

सबसे पहले अपने Android स्मार्टफोन के कॉलिंग ऐप में जाएं।

वहां ऊपर दिए गए सर्च बॉक्स के साथ बने हुए तीन डॉट्स पर क्लिक करें।

यहां आपको Call History, Settings और Help & Feedback का ऑप्शन मिलेगा।

Settings पर टैप या क्लिक करें।

अगले विंडो में सबसे ऊपर दिए गए Caller ID & Spam पर क्लिक करें।

यहां पर आपको See caller and Spam ID, Filter Spam calls और Verified Calls के टूगल बटन्स दिखेंगे।

दिए गए सभी टूगल को ऑन कर दें।

ऐसा करने से किसी भी तरह के स्पैम या फर्जी कॉल्स फिल्टर होकर आपके पास आएंगे।

हालांकि, ये सेटिंग्स इनेबल करने के बाद भी आपके पास फर्जी कॉल्स और स्पैम कॉल्स आएंगे, क्योंकि यह फिल्टर केवल उन कॉल्स को ब्लॉक करता है, जिसे किसी यूजर ने स्पैम रिपोर्ट किया है। मगर, एक बात तो तय है कि इन सेटिंग्स के जरिए आपके पास आने वाले फर्जी या स्पैम कॉल्स की संख्यां कम हो जाएंगी।