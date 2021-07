How to Block Website on Google Chrome: ऐसे आसानी से ब्लॉक करें वेबसाइट

How to Block Website on Google Chrome: Google Chrome का उपयोग ज्यादातर लोग करते हैं। इसमें लोगों को कई सारे फीचर मिलते हैं, जिनका यूज करके वे उसे अपने लिए अधिक उपयोगी बना सकते हैं। कई बार काम के लिए या फिर गलती से ब्राउजर पर कई सारी ऐसी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। या फिर हम उन्हें दोबार कभी खोलना नहीं चाहते हैं। Also Read - Google Drive में भी आया Block करने का ऑप्शन, Spam की समस्या होगी खत्म

आजकल बच्चे भी कोरोना काल के चलते घर से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिये पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए वे भी फोन या फिर लैपटॉप पर Google Chrome का उपयोग करते हैं। इस कारण माता-पिता उस पर कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं ताकि बच्चे गलती से भी उन तक नहीं पहुंच सके। साथ ही डिवाइस पर उनसे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आए। Google का ब्राउजर Chrome इस समस्या को दूर करने के लिए वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की सुविधा देता है। हालांकि, इसके लिए इसमें कोई ऐसी बटन या ऑप्शन नहीं होता है, जिस पर बस एक क्लिक करते ही वेबसाइट ब्लॉक हो जाएं। इसके लिए आपको Extension की मदद लेनी पड़ती है। वेबसाइट को ब्लॉक करने का पूरा प्रोसेस नीचे से जानें।

Google Chrome पर ऐसे ब्लॉक करें वेबसाइट

डेस्कटॉप और लैपटॉप पर Google Chrome पर किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने का सबसे आसानी तरीका Extension है। वैसे तो इसके लिए कई ऑप्शन हैं, लेकिन BlockSite सबसे सही है। इस समय इसके 1,000,000 से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं।

इसका इस्तेमाल करने के लिए यहां क्लिक करें या Block Site के लिए सर्च करें।

इसके बाद राइट साइड में लिखे Add to Chrome बटन पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही आपके सामने Add Extension का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक कर दें।

इंस्टॉल होने के बाद यह आपसे ब्राउजिंग डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए परमिशन मांगेगा। इसे आप Allow या Deny कर सकते हैं।

इसके बाद आपको ऐप का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा।

अब आपको जिस साइट को ब्लॉक करना है, उसका नाम सामने आ रहे बॉक्स में डालकर Enter कर दें। वह वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी।

इसके बाद गलती से भी वह वेबसाइट ओपन करने पर आपको स्क्रीन पर एक पॉप अप दिखेगा और साइट ओपन नहीं होगी।

इनकॉग्निटो मोड में भी करेगा काम

बता दें कि अगर आप वेबसाइट को हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं तो BlockSite आपको टेम्परेरी साइट ब्लॉक करने की सुविधा भी देता है। इसका उपयोग करने के लिए आपको एक्सटेंशन को पिन करना होगा।

इसके लिए सर्च बार के पास बने Puzzel के निशान पर क्लिक करें।

इसके बाद BlockSite Extension के सामने बने पिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

फिर टूलबार में BlockSite के निशान पर क्लिक करें। इसके बाद सबसे नीचे Focus Mode पर क्लिक करें।

यहां कई सारे ऑप्शन होंगे उन्हें अपने अनुसार सिलेक्ट कर लें।

ध्यान रखें कि इनकॉग्निटो मोड के लिए आपको BlockSite की सेटिंग में जाकर Enable in Incognito Mode पर क्लिक करना होगा। यह तभी काम करेगा।