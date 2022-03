होली पर जाना चाहते हैं घर? ऐसे 'फटाफट' बुक होगी तत्काल टिकट

How to Book Holi 2022 Tatkal Ticket Online: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कही जाती है। पूरे देश में एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक यात्रा करने के लिए रेल और बस हमारे लिए सबसे सुगम माध्यम है। Holi 2022 का त्योहार अगले सप्ताह यानी 18 मार्च को मनाया जाएगा। होली के मौके पर ट्रेनों में पहले सी ही नो-रूम है, ऐसे में यात्रियों को होली स्पेशल ट्रेन और तत्काल टिकट का ही सहारा है। Also Read - Paytm ऐप से अब रेलवे स्टेशन पर बुक होंगे जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट, जानें कैसे करेगा काम

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कई जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा यात्री प्रमुख ट्रेनों में तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से तत्काल टिकट बुक करना बेहद आसान हो जाएगा। Also Read - भारतीय रेलवे ने Truecaller के साथ की पार्टनरशिप, अब IRCTC के सभी कॉल और मैसेज होंगे Verified

IRCTC ने पिछले साल टिकट बुकिंग वेबसाइट और Rail Connect ऐप को अपग्रेड किया है। अपग्रेड के बाद वेबसाइट और ऐप में अब कई नए ऑप्शन दिखने लगें हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को टिकट बुक करने में अब ज्यादा सहूलियत होगी। अब यात्रियों को एक ही जगह टिकट का किराया और उपलब्ध टिकटों का विवरण मिलेगा। साथ ही, तत्काल टिकट बुक करने में ज्यादा समय भी नहीं लेगा। Also Read - IRCTC: ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद बदल सकते हैं अपना बोर्डिंग स्टेशन, जानें कैसे

Tatkal Ticket ऐसे होगी फटाफट बुक

IRCTC वेबसाइट और Rail Connect ऐप में टिकट बुक करने से पहले यात्री एक मास्टर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ऐसा करने से टिकट बुकिंग के समय यात्रियों की जानकारी टाइप करके नहीं भरनी पड़ेती है। इसकी वजह से टिकट बुकिंग में लगने वाले समय की बचत होगी और आसानी से टिकट बुक की जा सकेगी।

IRCTC ऐप या वेबसाइट पर टिकट बुक करने के दौरान यात्रियों को सबसे पहले अपने Boarding point और destination के बारे में जानकारी दर्ज करके यात्रा की तारीख में उपलब्ध ट्रेनों में से चुनाव करना होगा।

इसके बाद तय ट्रेनों में उपलब्ध सीटों का चुनाव करने के बाद पैसेंजर जोड़ते समय ‘add existing’ पर टैप या क्लिक करके मास्टर लिस्ट में से यात्रियों को चुनना होगा।

फिर बाद पेमेंट ऑप्शन में जाकर iPay का चुनाव करके सेकेंड्स में टिकट बुक की जा सकेगी।

IRCTC ने वेबसाइट और ऐप अपग्रेड करने के साथ-साथ पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम iPay भी लॉन्च किया है। यात्रियों की टिकट बुकिंग सुविधा को और भी आसान बनाने के लिए इस पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस की शुरुआत हुई है। इस सर्विस के जरिए यात्री अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ट और UPI को लिंक कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा कि टिकट बुकिंग और रिफंड में सहूलियत मिलेगी। जल्द ही इसमें कार्ड कम वॉलेट और ऑटो डेबिट का विकल्प भी मिलेगा।