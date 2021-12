आज 31 दिसंबर यानी New Year Eve है। साल 2021 खत्म होने के साथ-साथ 2022 शुरू होने वाला है। सभी लोग अलग-अलग तरीके से नए साल का स्वागत करते हैं। 31 दिसंबर की रात दुनिया भर में एक से एक बड़ी पार्टी और इवेंट होते हैं। कई लोग अपने घर की बजाय बाहर जाकर New Year मनाते हैं। हालांकि, Covid-19 के कारण New Year Celebration के लिए कई पाबंदियां लग गई हैं। Also Read - TikTok फिर बना साल का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप, जानें 2021 में किन ऐप्स का रहा जलवा

लोग भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचते हैं। ऐसे में नए साल के मौके पर क्या किया जाए, यह सोचकर बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि इस बार तो वे कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। वे घर पर रहकर भी अपने दोस्तों के साथ वर्चुअली New Year का जश्न मना सकते हैं।

अगर आप भी बाहर जाने की सोच रहे हैं तो बता दें कि दिल्ली और मुंबई जेसी मेट्रो सिटी में लगातार कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में घर से बाहर जाकर पार्टी करना आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। बढ़ते ममालों को देखते हुए भारत सरकार ने न्यू ईयर ईव के लिए कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध और रात का कर्फ्यू आदि शामिल है। सरकार ने नागरिकों से हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने के लिए भी कहा है। ऐसी स्थिति में आपका घर पर रहकर ही न्यू ईयर का जश्न मनाना सबसे अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, अगर आप हर बार नए साल का स्वागत अपने दोस्तों के साथ करते हैं तो इस बार भी घर पर रहकर भी ऐसा कर सकते हैं। इस आर्टिकल में वर्चुअली अपने दोस्तों के साथ न्यू ऊयर मानाने के तरीके बताए हैं।

New Year का इस तरह करें अपने दोस्तों के साथ स्वागत

अपने दोस्तों के साथ देखें मूवी

न्यू ईयर मनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर पर बैढ़कर ही अपने दोस्तों के साथ फिल्म या सीरीज देख सकते हैं। ऐसे कई सारी टूल और ऐप्स हैं, जिनकी मदद से आप अपने दोस्तों और घर वालों के साथ फिल्में देख सकते हैं, जिसमें Netflix Part (अब Teleparty) भी शामिल है। यह एक क्रोम एक्सटेंशन है, जो आपको दोस्तों के साथ एक सीरीज और फिल्म देखने की सुविधा देता है। इससे आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर फिल्में देख रहे हैं।

साथ में गेम खेलते हुए करें नए साल का स्वागत

अगर आप मूवी देखने पसंद नहीं करते हैं तो दोस्तों के साथ गेम भी खेल सकते हैं। Plato जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं, जो दोस्तों के ग्रुप को वर्चुअली एक साथ जोड़ते हैं और गेम खेलने की सुविधा देते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म लोगों को एक-दूसरे से चैट करने की सुविधा भी देते हैं। इसके जरिए आप अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के साथ बातचीत करते हुए नए साल का स्वागत करें।

वीडियो कॉल पर जुड़कर करें पार्टी

लॉकडाउन में लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में वीडियो कॉलिंग ने काफी मदद की है। वीडियो कॉलिंग के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ऐप में से WhatsApp के जरिए आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं और सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बातचीत करते हुए न्यू ईयर मना सकते हैं।

OTT Platform पर देखें अपनी पसंदीदा फिल्म

अगर आपको अपमे परिवार वालों के साथ बैठकर नए साल का स्वागत करना है तो आप OTT प्लेटफॉर्म Netflix, Amazon Prime, Zee5 के जरिए आराम से अपने परिवार के साथ अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं और नए साल का जश्न मना सकते हैं। इस तरह न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आपको घर से बाहर जानने की जरूरत नहीं होगी और आप घर पर ही वर्चुअल न्यी ईयर मना पाएंगे।