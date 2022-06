वोटर आइडी कार्ड में ऑनलाइन कैसे बदलें घर का एड्रेस? ये है आसान तरीका

Voter ID कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसे पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल न केवल आप चुनाव में वोट डालने के लिए कर सकते हैं बल्कि पासपोर्ट अप्लाई करते हुए व एड्रेस प्रूफ के तौर पर वोटर आइडी कार्ड काफी काम आता है। Also Read - TikTok के वायरल SAD FACE फिल्टर ट्रेंड वाली वीडियो Instagram पर ऐसे बनाएं, ये है आसान तरीका...

आमतौर पर एक शख्स वोटर आइडी कार्ड 18 साल की आयु में बनवा लेता है, ऐसे में कुछ सालों बाद उसके घर का एड्रेस बदल जाना काफी समान्य चीज है। अगर आपके वोटर आइडी कार्ड पर भी आपके पुराने घर का एड्रेस है, तो यह आर्टिकल आज आपकी मदद करने वाला है। आज हम आपको ऑनलाइन माध्यम से वोटर आइडी कार्ड पर अपने घर का एड्रेस बदलने की जानकारी देने जा रहे हैं।

यूं ऑनलाइन चुटकियों में बदलें Voter ID कार्ड से अपना पुराना ए़ड्रेस

-सबसे पहले आपको National Voters Services पोर्टल पर जाना होगा, इसके लिए आप www.nvsp.in टाइप कर सकते हैं।

-अब आपको यहां खुद को रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आप ‘Don’t Have an account Register As a new user’ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, जो यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।

-इसके बाद आपको ‘Correction of entries in electoral roll’ पर क्लिक करना होगा।

-अगर आप पुराने निर्वाचन क्षेत्र में ही रह रहे हैं, तो आपको Form 8A पर क्लिक करना होगा। नए निर्वाचन क्षेत्र के एड्रेस के लिए Form 6 पर क्लिक करना होगा।

-अब सभी जरूरी डिटेल्स आपको फॉर्म में भरनी होगी, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफर बर्थ, निर्वाचन क्षेत्र व घर का एड्रेस आदि शामिल होगा।

-आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं।

-अब आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ व फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे।

-सभी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दें।

-अंत में आपको Declaration ऑप्शन भरकर कैप्चा नंबर डालना होगा। अब ‘submit’ पर क्लिक कर दें।

ऑनलाइन एड्रेस बदलने की प्रक्रिया पूरे होते ही कुछ दिनों बाद पूर्ण वेरिफिकेशन के बाद आपके वोटर आइडी कार्ड से आपका एड्रेस बदल दिया जाएगा। इस प्रोसेस की जानकारी आपको मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी के जरिए आपको प्राप्त होगी।