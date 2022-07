How to change address on a Driving Licence: घर बैठे-बैठे ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसे बदलें पता, आसान है तरीका

How to change address on a Driving Licence: किसी भी वाहन को चलाने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। इसके बिना अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको चालान भरना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसका यूज एड्रेस प्रूफ के रूप में भी किया जा सकता है। Also Read - Paytm से ऐसे लिंक करें Aadhaar Card, KYC कम्प्लीट करना भी है बहुत आसान

इस कारण आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) पर आपका सही पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके DL में आपका गलत पता डला है या फिर अब आप किसी और लोकेशन पर रहते हैं और आपको DL में पता अपडेट कराना है तो आसानी से कर सकते हैं। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। Also Read - How to Hide Like Count From Instagram Post: कोई नहीं जान पाएगा आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर आए हैं कितने Likes, इस तरह छिपाएं

DL में इस तरह बदलें पता

Driving Licence में पता चेंज करने के लिए इन डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। Also Read - How to Apply for a Duplicate RC Online: खो गया है वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? ऐसे करें डुप्लीकेट RC के लिए आवेदन

Form 33

रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट

नए एड्रेस का प्रूफ

वेलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट

स्मार्ट कार्ड फीस

PAN कार्ड की अटैच कॉपी या Form 60 और Form 61

चैसिस और इंजल पेंसिल प्रिंट

इनके अलावा भी कुछ अन्य दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है।

फॉलो करें ये स्टेप्स

अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने के लिए सबसे पहले Parivahan Sarathi वेब पेज ओपन करें।

अब राइट साइड में दिए गए Services के ऑप्शन पर क्लिक करें।

फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर अपना राज्य सिलेक्ट करें।

ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉप अप खुलकर आएगा।

उसमें दिए गए कई ऑप्शन्स में Change of Address in DL सिलेक्ट कर लें।

अब आपको कई डिटेल जैसे DL नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालें।

सब कुछ भरकर सबमिट कर दें। एप्लीकेशन नंबर वाले पेज का प्रिंट निकाल लें।

फिर सारे डॉक्यूमेंट और फीस दें। पेमेंट होने के बाद एक मैसेज आएगा।

अब Print Receipt ऑप्शन पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लें।

इस तरह आप आसानी से घर बैठे-बैठे DL में पता बदल सकते हैं। आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।