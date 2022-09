How to Change or reset your Instagram password: आज के समय में ज्यादातर लोग कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। अधिक अकाउंट होने के कारण उनके पासवर्ड याद रखना आसान बात नहीं होती है। साथ ही कई बार लोग यूजर्स अपने पासवर्ड को बदलने की सोचते भी हैं, लेकिन उन्हें उसका तरीका नहीं पता होता है। लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाकर आसानी से पासवर्ड बदला जा सकता है। साथ ही अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो उसे रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपको इनका प्रोसेस नहीं पता है तो परेशान न हों। इस आर्टिकल में हम आपको Instagram पासवर्ड को बदलने और रीसेट करने की सुविधा देता है। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Instagram Notes फीचर हुआ लॉन्च, जानें यह क्या है और कैसे करना है इस्तेमाल

Instagram का पासवर्ड कैसे बदलें?

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या फिर iPhone में इंस्टाग्राम ऐप ओपन करें।

उसेक बाद राइट साइड में सबसे नीचे आ रहे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर दें।

फिर राइट साइड में ऊपर की ओर दी गई 3 होरिजेंटल लाइन पर क्लिक करें।

अब सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

यहां दिए गए कई ऑप्शन में से Security सिलेक्ट करें और फिर पासवर्ड पर क्लिक करें।

अब आपको अपना पहला वाला पासवर्ड डालना होगा और फिर नया डालें।

इसके बाद Save बटन पर क्लिक करें। इस तरह पासवर्ड बदल जाएगा।

बता दें कि ब्राउजर पर भी इंस्टाग्राम ओपन करेक पासवर्ड बदला जा सकता है। उसके लिए आपको ऊपर बताए गए स्टेप्स में से एक या 2 स्टेप अलग या अधिक फॉलो करने होंगे।

रीसेट करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

अगर आप पासनर्ड भूल गए हैं तो नीचे बताए गए तरीके से रीसेट भी कर सकते हैं।