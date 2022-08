IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) लोगों को ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा देता है। साथ ही IRCTC नियम के अनुसार, यात्री अपनी यात्रा शुरू होने से एक दिन यानी 24 घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टिकट बुक करने के बाद आपको किसी काम से कहीं जाना पड़ जाता है और आप वहीं से ट्रेन लेनी की सोचते हैं। हालांकि, बोर्डिंग स्टेशन अलग होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब इस समस्या का समाधान है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आप बोर्डिंग स्टेशन आसानी से बदल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आज इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। Also Read - How to Check confirmation probability of Waiting Ticket by IRCTC: वेटिंग टिकट कन्फर्म होगी या नहीं? ऐसे लगाएं पता

How to Change Boarding Station?

इसके लिए सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड के लॉग इन करना होगा।

फिर लॉग इन करके के बाद My Transactions सेक्शन में जाएं। फिर Booking Ticket History पर क्लिक कर दें।

इसके बाद आप सीधा Booked Train Tickets पेज पर पहुंच जाएंगे।

यहां आपको उस ट्रेन को सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहते हैं।

ट्रेन सिलेक्ट करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। फिर आपको Change Boarding Point बटन पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही एक पॉप-अप विंडो खुलकर आएगी। इसमें ट्रेन शेड्यूल के लिए सभी स्टेशन की लिस्ट दी जाएगी।

ड्रॉप डाउन मेन्यू में change boarding Station सेक्शन में जाकर नया बोर्डिंग स्टेशन सिलेक्ट कर लें।

ऐसा करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा।

इन बातों का रखें खास ध्यान