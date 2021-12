WhatsApp नंबर बदलना है बहुत आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

यदि आप WhatsApp नंबर बदलना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि आपकी पुरानी चैट डिलीट न हो तो आसानी से ऐसा कर सकते हैं। WhatsApp में Change Number नाम का एक फीचर मिलता है, जो यूजर्स को नंबर बदलने की सुविधा देता है। इससे आपकी पुरानी चैट भी नहीं जाती है और नए नंबर से आपका व्हाट्सऐप अकाउंट बन जाता है। Also Read - WhatsApp Web यूजर्स को मिलेगा नया प्राइवेसी फीचर My Contacts Except, चुनिंदा लोगों से छिपा पाएंगे लास्ट सीन

इसका पूरा प्रोसेस जानने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस फीचर का यूज करने के लिए कुछ शर्तें हैं। इसके लिए जिस नंबर से आपका व्हाट्सऐप अकाउंट बना है, वह एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान उस नंबर पर SMS या कॉल जाती है। साथ ही यह फीचर केवल तब ही काम करता है, जब आप अपना नंबर बदल रहे हों न कि जब स्मार्टफोन बदल रहे हैं। आप इस आर्टिकल में बताए गए स्टेप्स फॉलो करके अपना WhatsApp नंबर बदल सकते हैं। Also Read - Signal पर अब 40 लोगों के साथ कर सकते हैं ग्रुप वीडियो कॉल, जानें तरीका

WhatsApp नंबर ऐसे बदलें

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने Android फोन और iPhone में WhatsApp ओपन करना होगा।

इसके बाद राइट साइड में बने 3 डॉट आइकन पर क्लिक करें और Settings में जाएं।

यहां पर Account के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब आपको Change Number का ऑप्शन मिलेगा।

इसके बाद Next बटन पर क्लिक कर दें।

यहां आपको अपना पुराना फोन नंबर और नया फोन नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। फिर Next पर क्लिक कर दें।

इसके बाद आपसे यह भी पूछा जाएगा कि क्या आपने कॉन्टैक्ट को फोन नंबर बदलने के लिए नोटिफिकेशन देना चाहते हैं।

अब आप Done पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको नया नंबर रजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले की तरह समान होगी।

प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद बिना चैट डिलीट हुए आपका नंबर बदल जाएगा।

यह प्रोसेस बहुत ही आसान है। इससे न तो आपको अपने सभी दोस्तों को बताना पडे़गा कि आपने अपना व्हाट्सऐप नंबर बदल लिया है और न ही आपकी पुरानी चैट डिलीट होंगी। Also Read - WhatsApp में होंगे कुछ मजेदार बदलाव, बेहतर होगा कैमरा फीचर, ग्रुप एडमिन के लिए होगा कुछ खास