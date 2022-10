5G in India: आपके फोन में नहीं आ रहा Jio और Airtel का 5G सिग्नल? जानें कैसे करें ठीक

5G in India: Airtel और Reliance Jio ने दिल्ली (NCR), मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में 5G सर्विस लॉन्च की है। वहीं, नागपुर, बेंगलुरू, हैदराबाद और सिलीगुड़ी में भी Airtel की 5G Plus सर्विस शुरू हो गई है। इन सभी शहरों में यूजर्स को अपने फोन में 5G सिग्नल मिलने लगे हैं। हालांकि, कई यूजर्स को अभी भी अपने फोन में 5G सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर, आप भी इन शहरों में रह रहे हैं और 5G स्मार्टफोन होने के बावजूद आपके फोन में 5G का सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से आपके फोन में 5G का सिग्नल मिलने लगेगा। Also Read - भारत में 5G स्पीड ने छुआ 809Mbps का आंकड़ा, Jio ने दी Airtel को मात

Airtel यूजर्स करें यह काम

Android यूजर्स सबसे पहले अपने 5G स्मार्टफोन में Airtel Thanks ऐप को Google Play Store से अपडेट करें।

इसके बाद ऐप के होम पेज पर 5G की उपलब्धता (Availability) चेक करने का ऑप्शन मिलेगा।

इस-पर टैप करने के बाद ऐप आपके डिवाइस के स्टेटस और शहर में 5G सर्विस की उपलब्धता चेक करेगा।

अगर, आपके शहर में 5G सर्विस उपलब्ध होगा तो ऐप में यह नोटिफिकेशन दिखाई देगा।

इसके बाद आपके हैंडसेट की जांच की जाएगी। अगर, आपका डिवाइस 5G कंपैटिबल है और फिर भी 5G सिग्नल नहीं दिख रहा है, तो आपको डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से 5G सॉफ्टवेयर अपडेट का इंतजार करना होगा।

अगर, आपके फोन में 5G सॉफ्टवेयर अपडेट है, फिर भी 5G सिग्नल नहीं आ रहा है, तो आपके एरिया में मौजूद टावर को 5G में अपग्रेड नहीं किया गया है। इसके लिए आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है। Airtel ने 5G कम्पैटिबल डिवाइस की लिस्ट भी जारी की है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूजर्स वहां अपने फोन को चेक कर सकते हैं।

iPhone यूजर्स को फिलहाल Airtel 5G Plus सर्विस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पिछले दिनों एयरटेल के CTO ने कंफर्म किया था कि जल्द ही आईफोन यूजर्स को Airtel 5G Plus सर्विस मिलने लगेगी। कंपनी फिलहाल इसकी टेस्टिंग कर रही है।

Jio यूजर्स करें यह काम

Reliance Jio ने अपनी True 5G सर्विस को फिलहाल बीटा टेस्टिंग के लिए उपलब्ध कराया है। इसके लिए कंपनी चुनिंदा यूजर्स को इन्विटेशन के जरिए 5G सर्विस टेस्ट करने के लिए इन्वाइट कर रही है। ऐसे में यूजर्स को Jio के इन्विटेशन का इंतजार करना होगा। iPhone यूजर्स को Jio की True 5G सर्विस मिलने में समय लग सकता है।

फोन में करे यह सेटिंग्स

Android यूजर्स अपने फोन में कुछ बेसिक सेटिंग्स करके अपने फोन में 5G सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को इस आर्टिकल में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।