Google Maps पर यूं पता लगाएं अपने एरिया की 'Air Quality', जानें तरीका स्टेप-बाय-स्टेप

How to check air quality on Google Maps: गूगल मैप्स का इस्तेमाल आपने डायरेक्शन जानने के लिए जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं डायरेक्शन के साथ-साथ गूगल मैप आपको उन जगहों से जुड़ी कई जरूरी डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है। इस वक्त दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से एयर क्वालिटी का स्तर काफी घिर गया है। अगर आप किसी नई जगह जाने की सोच रहे हैं, तो आप गूगल मैप के जरिए उस जगह की एयर क्वालिटी का पता घर बैठे लगा सकते हैं। जी हां, गूगल मैप्स पर ऐसा ही एक काम का फीचर मौजूद है, जो कि आपको विभिन्न लोकेशन पर एयर क्वालिटी की जानकारी देता है। Also Read - WhatsApp के वॉइस नोट में अब बढ़ा सकेंगे स्पीड, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

Google Maps के जरिए आप अलग-अलग लोकेशन पर एयर क्वालिटी की जानकारी ले सकते हैं। खराब एयर क्वालिटी वाले एरिया आपको लाल रंग के निशान पर दिखाई देंगे, जबकि कम खराब व थोड़े खराब एयर क्वालिटी वाले एरिया के लिए ऑरेंज व यैलो निशान मिलेगा। जिन जगह की एयर क्वालिटी साफ होगी, वो आपको ग्रीन के निशान में दिखेंगे। Also Read - Google Maps में बार-बार नहीं डालनी होगी लोकेशन, कॉन्टैक्ट के नाम पर सेव करें ऐड्रेस

आइए जानते हैं गूगल मैप्स के जरिए कैसे पता लगाए किसी जगह की एयर क्वालिटी डिटेल-

पहला सेटप- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Maps ओपन करें। Also Read - Whatsapp ला रहा नया 'Report bug' फीचर, ऐप की सभी समस्या को यहां कर सकेंगे रिपोर्ट

दूसरा स्टेप- अब टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर स्थित प्रोफाइल आइकने के नीचे आपको ‘My Type’ का आइकन दिखेगा।

तीसरा स्टेप- जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, तो ‘My Type’ व ‘Map Details’ का ऑप्शन शो होगा।

चौथा स्टेप- आपको ‘Map Details’ वाले सेक्शन में ‘Air Quality’ वाला ऑप्शन नजर आएगा।

पांचवा स्टेप- ‘Air Quality’ सेक्शन पर क्लिक करते ही अपने एरिया व अपने आस-पास के एरिया की ‘Air Quality’ की जानकारी मिल जाएगी।