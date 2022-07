How to check battery health on your Android Smartphone: आपके स्मार्टफोन की बैटरी कहां और कितनी हो रही खर्च, ऐसे लगाएं पता

स्मार्टफोन खरीदते समय लोग उसके कई जरूरी फीचर्स पर ध्यान देते हैं, जिसमें से एक बैटरी है। आजकल के समय में लोगों के पास अपने स्मार्टफोन को बार-बार चार्ज करने का टाइम नहीं होता है। इस कारण वे ऐसा फोन खरीदते हैं, जिसकी बैटरी लंबे समय तक चले और जल्द चार्ज हो जाए। सारा कुछ सही होने के बावजूद कुछ समय बाद फोन की बैटरी में आपको कुछ समस्या होने लगती है। Also Read - Instagram में आया नया Dual Video फीचर, जानें कैसे करें इसका यूज

कभी-कभी आपको लगता है कि फोन चार्ज होने में काफी समय ले रहा है और अब इसकी बैटरी पहले के अपेक्षा कम समय के लिए चलती है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो परेशान न हों। आप कई तरीकों से अपने स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हैं। जान सकते हैं कि कौन सा ऐप कितनी बैटरी ले रहा है। आइये, जानें कैसे। Also Read - How to Hide Notification Content on Lock Screen in Smartphone: कोई नहीं पढ़ पाएगा नोटिफिकेशन का कंटेंट, ऐसे करें हाइड

How to check battery health on your Android Smartphone?

बता दें कि एंड्रॉयड कोई ऐसा सीधा फीचर ऑफर नहीं करता है, जिससे फोन के बैटरी हेल्थ देखी जा सकेगा। हालांकि, कुछ ट्रिक्स की मदद से इसका पता लगाया जा सकता है। Also Read - How to Lock and Unlock Biometric in Aadhaar: कोई नहीं कर पाएगा आपके आधार नंबर का यूज, ऐसे करें लॉक

सेटिंग में जाकर ऐसे लगाएं पता

सभी Android स्मार्टफोन यूजर को बैटरी स्टेटस देखने की सुविधा देता है। इसके लिए वे सेटिंग में जा सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं आपके फोन में कितनी बैटरी बची है या फिर कौन सा ऐप अधिक बैटरी ले रहा है।

बैटरी स्टेटस देखने के लिए अपने स्मार्टफोन में सेटिंग ऐप ओपन करें।

उसके बाद Battery सेक्शन में जाएं।

अब कुछ फोन में आपको तीन डॉट आइकन पर क्लिक करना होगा। वहीं, कुछ फोन्स में

आपको Data Usage का ऑप्शन मिल जाएगा।

यहां आपको उन सभी ऐप्स की लिस्ट दिख जाएगी, जो बैटरी का यूज कर रही हैं।

ऐप के नाम के आगे यह भी लिखा होगा कि कौन सा ऐप कितने प्रतिसत बैटरी का यूज कर रहा है।

आप अपनी सुविधा के अनुसार, ऐप के नाम पर क्लिक करके ऐप को फॉर्स क्लोज कर सकते हैं।

डायल कोड के जरिये करें पता

कम ही लोग जानते हैं कि आप एक सीक्रेट कोड डायल करके एंड्रॉइड फोन पर एक छिपे हुए डायग्नोस्टिक्स मेनू तक पहुंच सकते हैं। इसमें नंबर और हैश शामिल हैं। यहां बताया गया है कि आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन की बैटरी की जानकारी के लिए फोन ऐप का यूज कैसे कर सकते हैं।

सबसे पहले फोन ऐप ओपन करें। उसके बाद *#*#4636#*# डायल करें।

टेस्टिंग मेनू के पॉप-अप बनकर आ जाएगा। यहां आपको बैटरी डिटेल जैसे लेवल, बैटरी टेंपरेचर आदि की जानकारी मिलेगी।

थर्ड पार्टी ऐप का करें यूज