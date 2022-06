Indian Railways लोगों को ऑनलाइन टिकट बुक करने से लेकर खाना बुक करने तक, कई सुविधाएं देता है। हाल में इंडियन रेलवे ने IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुक करने की संख्या को दोगुना किया है। Also Read - Instagram पर अपने पसंदीदा कमेंट को ऐसे करें पिन, दिखेगा सबसे ऊपर

अब लोग 1 महीने में 12 की जगह 24 टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उनका IRCTC अकाउंट Aadhaar Card से लिंक होना चाहिए। साथ ही रात में यात्रा कर रहे यात्रियों को अब डेस्टिनेशन अलर्ट सेट करने का ऑप्शन भी मिलता है। इसकी मदद से डेस्टिनेशन स्टेशन आने से 20 मिनट पहले ही उन्हें अलर्ट मिल जाएगा। Also Read - How to Search Tweets by Date on Twitter: बहुत आसानी से मिल जाएगा ट्वीट, बस करना होगा यह काम

इससे पहले भी Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) वेबसाइट और ऐप की मदद लोग और भी कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते थे। टिकट बुक करते समय अगर आपको वेटिंग टिकट मिल रही है तो आप यह भी जान सकते हैं कि उसके कन्फर्म होने की कितनी संभावना है। Also Read - How to link your IRCTC account with Aadhaar Card: इस तरह आधार से करें लिंक, एक महीने में बुक कर पाएंगे 24 टिकट

वहीं, टिकट बुक करने के बाद भी आप PNR नंबर की मदद से उसके कन्फर्म होने की संभावना देख सकते हैं। अगर आपको यह देखना नहीं आता है कि वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की संभावना कितनी है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां हम इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं।

IRCTC से ऐसे लगाएं पता

वेटिेंग टिकट के कन्फर्म (waiting ticket confirmation) होने की संभावना जानने के लिए आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। साथ ही आपके पास लैपटॉप, कम्प्यूटर या फिर मोबाइल होना चाहिए, जिस पर आप वेब ब्राउजर पर IRCTC वेबसाइट ओपन कर पाएं। इसके अलावा आपके पास PNR नंबर भी होना चाहिए।

इन स्टेप्स को करें फॉलो

सबसे पहले IRCTC वेबसाइट पर जाएं।

अब अपनी आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें।

इसके बाद अगले पेज पर PNR नंबर डालें और Get Status पर क्लिक कर दें।

फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं।

यहां आपको Click Here to Get Confirmation Chance का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही एक नया पॉप-अप विंडो खुलकर आ जाएगी। उसमें आपके टिकट कन्फर्म होने की संभावना बताई गई होगी।

इस तरह आपको पता लग जाएगा कि आपका टिकट कन्फर्म होगी या नहीं। फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा की प्लानिंग में बदलाव कर सकते हैं।