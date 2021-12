PAN Card असली है या नकली, चंद मिनटों में ऐसे लगाएं पता

PAN Card असली है या नकली यह पता लगाना आसान बात नहीं है। आजकल कई लोग नकली दस्तावेज लेकर घूमते रहते हैं और वे उनका यूज करके लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इससे बचने के लिए Income Tax डिपार्टमेंट ने PAN Card के लिए Quick Response (QR) कोड पेश किया है। 2018 से सभी पेन कार्ड QR कोड के साथ आते हैं। Also Read - PAN Card में लगी है आपकी गलत फोटो तो न हों परेशान, घर बैठे-बैठे ऐसे अपडेट करें फोटो और हस्ताक्षर

बता दें कि PAN Card पर एक QR कोड होता है। यह जिसका पेन कार्ड है, उसके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, सिग्नेचर आदि की जानकारी रखता है। इस QR कोड को स्कैन करने के लिए यूजर्स को PAN QR Code Reader ऐप का यूज करना होता है। यह ऐप Google Play Store पर उपलब्ध है। Also Read - Aadhar Card को PAN Card से लिंक करना है काफी आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

इस ऐप के माध्यम से कोई भी अपने स्मार्टफोन के जरिए पेन कार्ड के QR कोड को स्कैन करके यह देख सकता है कि उस पर दी गई जानकारी सही है या नहीं। आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा कर सकता है। इस आर्टिकल में हमने इसका पूरा तरीका बताया है। Also Read - How to update PAN card: पैन कार्ड कैसे करना है अपडेट, जानिए ऑनलाइन तरीका

PAN Card के QR Code को ऐसे करें स्कैन

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में Google Play Store ओपन करके PAN QR Code Reader डाउनलोड करें और इसे इंस्टॉल कर लें।

ध्यान रखें कि केवल NSDL e-Governance Infrastructure Limited द्वारा डेवलप की गई ऐप को ही डाउनलोड करें।

ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करें और फिर Next पर क्लिक कर दें। इसके बाद Finish पर क्लिक करें।

अब कैमरा ओपन हो जाएगा और स्क्रीन के बीच में आपको एक ग्रीन डॉट दिखाई देने लगेगा।

कैमरा को QR Code पर ले जाएं और ध्यान रखें कि ग्रीन आइकन कोड के सेंटर में हो।

स्कैन होने के बाद वह आपको वह सब जानकारी दिखा देगा, जो उस QR कोड से लिंक होगी।

इन बातों का रखें खास ध्यान

इस ऐप के जरिए पेन कार्ड के बारे में जानने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। बता दें कि इस प्रोसेस के लिए आपके पास कम से कम ऑटो फोकस के साथ 12MP का कैमरा होना चाहिए। कैमरा और QR Code के बीच कम से कम 10 सेमी की दूरी रखें। पेन कार्ड को अच्छे से साफ कर लें और ध्यान दें कि QR Code पर कोई डैमेज न हो।