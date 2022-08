इस साल FY (Financial Year) 2021-22 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी। पिछले दो साल की तरह इस साल रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को सरकार द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर आपने 31 जुलाई 2022 तक अपना आईटीआर रिटर्न भर दिया है और अब बस आपको रिफंड आने का इंतजार है, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। Also Read - ITR 2022 भरने का आखिरी हफ्ता, तुरंत ऐसे करें ऑनलाइन फाइल

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है और इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिफंड कब तक आएगा, तो आज हम आपको इसे ऑनलाइन चेक करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं।

ऐसे ऑनलाइन चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस

पहला स्टेप- सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

दूसरा स्टेप- अब अपना PAN नंबर या आधार नंबर यूजर आईडी यूजर व पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर अकाउंट लॉग-इन करें।

तीसरा स्टेप- इसके बाद My Account पर क्लिक करें।

चौथा स्टेप- यहां आपको “Refund/Demand Status” पर जाना होगा।

पांचवा स्टेप- इसके बाद आपको Assessment ईयर, रिफंड फेल होने का कारण और पेमेंट मोड की जानकारी डिस्प्ले होगी।

इसके बाद आप अपना रिफंड स्टेट देख सकते हैं।

TIN NSDL के जरिए भी जान सकते हैं रिफंड स्टेटस

पहला स्टेप- सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं।

दूसरा स्टेप- अब आपको एक विंडो नजर आएगी, जिसके बॉटम में आपको PAN नंबर और Assessment ईयर भरना होगा।

तीसरा स्टेप- इसके बाद कैप्चा कोड भरकर Proceed करें। इसके बाद आप अपना रिफंड स्टेटस देख सकेंगे।

31 जुलाई के बाद ITR भरने पर लगेगा जुर्माना

अगर आपने 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल नहीं किया, तो जुर्माना देना पड़ सकता है। 5 लाख से ज्यादा की सैलेरी वाले टैक्सपेयर को 5000 रुपये का जुर्माना देना होता है। वहीं, 5 लाख से कम की सैलेरी वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है।