आपके डॉक्यूमेंट के जरिए फर्जी सिम कार्ड इश्यू कराने की कई घटनाएं सामने आई हैं। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों Airtel और Vodafone Idea ने हजारों यूजर्स के सिम कार्ड गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से बंद किए थे। इसके अलावा कई ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई हैं, जिनमें किसी के डॉक्यूमेंट्स का यूज करके कोई और सिम कार्ड इश्यू करवा लेता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने हाल ही में TAFCOP (Telecom Analytics for Fraud Management & Consumer Protection) नाम की वेबसाइट लॉन्च की है।

यूजर इस वेबसाइट पर अपने आधार कार्ड से लिंक सभी SIM कार्ड की डिटेल जान सकेंगे। यही नहीं बिना आपकी जानकारी के इश्यू नंबर को आप अपने आधार कार्ड से हटवा भी सकते हैं। हम आपको इस वेबसाइट पर आपके आधार कार्ड से लिंक सभी मोबाइल नंबर को चेक करने और पुराने बंद हो चुके नंबर को लिस्ट से हटाने के तरीके के बारे में बताएंगे।

क्या है TAFCOP?

DoT (टेलीकॉम डिपार्टमेंट) द्वारा लॉन्च की गई यह वेबसाइट यूजर के आधार कार्ड का यूज करके इश्यू करे सभी सिम कार्ड की जानकारी देता है। यह सर्विस फिलहाल आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और तेलंगाना के यूजर्स के लिए शुरू की गई है। जल्द ही, यह सुविधा अन्य राज्यों के यूजर्स को भी मिलेगी।

इस तरह डिटेल करें चेक

सबसे पहले TAFCOP की वेबसाइट tafcop.dgtelecom.gov.in पर जाए।

होम पेज पर दिए गए बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और Request OTP पर क्लिक करें।

ध्यान रहे कि इसमें वही मोबाइल नंबर यूज करें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है।

आपने फोन पर एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) रिसीव होगा।

अब दिए गए बॉक्स में OTP एंटर करें और Submit पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड से लिंक सारे नंबर दिखने लगेंगे।

आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर कैसे हटाएं?

मान लीजिए इस लिस्ट में कोई ऐसा नंबर भी है, जो अब यूज में नहीं है या आपने उसे इश्यू नहीं कराए हैं, तो उसे आप यहां से हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार फिर से TAFCOP की वेबसाइट tafcop.dgtelecom.gov.in पर जाना होगा। फिर OTP भेजकर पोर्टल में लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद आपको नंबर की लिस्ट दिख जाएगी।