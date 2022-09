How to check passport status online: विदेश जाने की इच्छा रखने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट एक जरूरी दस्तावेज है। समय के साथ-साथ पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आसान होती जा रही है। अब लोग घर पर बैठे-बैठे ही ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को फीस और कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। पासपोर्ट के साथ आप दुनिया भर में कहीं भी जा सकते हैं। पासपोर्ट 10 साल के लिए मान्य होता है। इसके बाद उसे रिन्यूअल कराना होता है। इस कारण कहीं भी बाहर जाने की प्लानिंग करने से पहले लोगों को एक बार अपने पासपोर्ट का ऑनलाइन स्टेटस देख लेना चाहिए। वहीं, अगर आपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर उसका स्टेटस ऑनलाइन जांच सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बनाने वाले हैं। Also Read - How to use Airtel Payments Bank Service on WhatsApp: बस इस नंबर पर करें मैसेज, पाएं अपने अकाउंट की जानकारी

How to check passport status online?

पासपोर्ट का स्टेटस ऑनलाइन जांचने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के बाद आपको एक 15 डिजिट का पासपोर्ट फाइल नंबर मिलता है। स्टेटस जांचने के लिए वह होना जरूरी है। साथ ही जन्म तिथि भी पता होनी चाहिए। पासपोर्ट के स्टेटस की जांच करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

इसके लिए सबसे पहले Passport सेवा पोर्टल पर जाएं। या आप यहां भी क्लिक कर सकते हैं।

फिर होम पेज पर लेफ्ट साइड में दिए गए कई ऑप्शन में से Track Application Status पर क्लिक करें।

यह ऑप्शन आपको New User Registration, Existing User Login और Check Appointment Availability के नीचे मिलेगा।

Track Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी।

इसमें आपको एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट पर क्लिक करके, इसे सिलेक्ट कर लें।

फिर फाइल नंबर डालें। इसके बाद जन्म तिथि डालें। इसके बाद Track Status पर क्लिक कर दें।

इस प्रकार आप आसानी से अपने पासपोर्ट का ऑनलाइन स्टेटस जांच पाएंगे।

ऐसे करें Appointment Availability की जांच

अगर आप Appointment Availability की जांच करनी है तो होम पेज पर इसके लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लें। फिर कैप्चा कोड डालें। अब Check Appointment Availability पर क्लिक कर दें।