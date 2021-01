Umang App की मदद से आसानी से चेक करें अपना PF बैलेंस

केंद्र सरकार की यूटिलिटी ऐप UMANG पर कई सारी सरकारी योजनाओं को एक्सेस किया जा सकता है। उमंग ऐप का पूरा नाम UMANG – Unified Mobile Application For New Age Governance (उमंग – यून‍िफाइड मोबाइल एप्ल‍िकेशन फॉर न्‍यू-एज गवर्नेंस) है। यानीं नए जमाने की सरकार के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप, जिसकी मदद से सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। इस ऐप को साल 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने रिलीज किया था। इस ऐप की मदद से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला, पंचायत और ग्राम स्तर की ई-गवर्नेंस सेवाओं के बेनिफिट लिया जा सकता है। यहां हम आपको बताएंगे कि उमंग ऐप की मदद से पीएफ डीटेल कैसे देख सकते हैं। Also Read - PF बैलेंस चेक करने और निकालने के लिए जरूरी है UAN नंबर, 5 STEP में करें एक्टिवेट

UMANG APP कैसे डाउनलोड करें?

UMANG APP को Google Play Store और Apple App Store से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही यूजर्स 9718397183 नंबर पर मिस कॉल करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दिए नंबर पर मिस कॉल करने पर आपको मैसेज में एक एसएमएस मिलता है में उमंग ऐप का डाउनलोड लिंक होता है।

उमंग मोबाइल ऐप से कैसे चेक करें पीएफ?

उमंग ऐप की मदद से EPF से जुड़ी सेवाओं को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास एक्टिव UAN नंबर और EPFO में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहां हम आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहे हैं कि उमंग ऐप के जरिए PF डीटेल चैक कर सकते हैं।

स्टेप 1 – UMANG ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर इंस्टॉल करें और ऐप ओपन करके EPFO के आइकन पर क्लिक करें।

स्टेप 2 – इसके बाद आपको ’employee centric service’ पर क्लिक करना है।

स्टेप 3 – ’employee centric service’ में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे – पासबुक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4 – इसके बाद आपको अपना एक्टिव UAN नंबर डाल कर ‘Get OTP’ पर क्लिक करना है। आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा।

स्टेप 5 – मोबाइल पर आएं OTP को डालकर लॉगइन करना है। यहां आपको सभी EPF अकाउंट की डीटेल मिलेंगी। जिस अकाउंट का बैलेंस चेक करना है आपको उसे ओपन करना होगा।