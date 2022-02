How to Check PF Balance Without Internet: PF अकाउंट का बैलेंस जानने के कई तरीके होते हैं। लोग EPFO (Employees Provident Fund Organization) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह पता कर सकते हैं कि उनके PF Account में कितना पैसा है। इसके अलावा वे अपने स्मार्टफोन में UMANG ऐप डाउनलोड करके भी यह देख सकते हैं कि अभी तक उनके PF अकाउंट में कितना पैसा जमा हो गया है। हालांकि, इन दोनों प्रोसेस के लिए लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन का होना जरूरी है। Also Read - UMANG ऐप के जरिए EPFO में नॉमिनी जोड़ने में आ रही दिकक्त इस तरह करें दूर

अभी भी भारत में कई ऐसे लोग हैं, जो स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं। वहीं, कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन और UMANG APP का यूज करके बैलेंस जांचना एक झंझट का काम लगता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो परेशान न हों। ऑनलाइन के अलावा आप ऑफलाइन भी अपने PF अकाउंट का बैलेंस चैक कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही आसान है। इसके लिए न तो आपको इंटरनेट की जरूरत होगी और न ही कोई ऐप डाउनलोड करने की है। इस आर्टिकल में ऑफलाइन PF बैलेंस चैक करने के 2 तरीके बताए गए हैं। आइये, जानते हैं।

बिना इंटरनेट के ऐसे देख सकते हैं PF बैलेंस

जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि बिना इंटरनेट के PF बैलेंस जानने के 2 तरीके हैं। आप मिस्ड कॉल देकर या फिर SMS के जरिए PF बैलेंस पता कर सकते हैं।

SMS के जरिए इस तरह लगाएं पता

अगर आप एक मिस्ड कॉल करके अपने PF अकाउंट का बैलेंस जानना चाहते हैं तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल 7738299899 पर EPFO UAN LAN लिखकर भेजना होगा। LAN का मतलब उस भाषा से है, जिसमें आपको जानकारी चाहिए। उदारहण के लिए अगर आपको अंग्रेजी में जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर EPFO UAN ENG लिखकर भेज दें। वहीं, हिंदी में जानकारी के लिए EPFO UAN HIN और तमिल में जानने के लिए EPFO UAN TAM लिखकर मैसेज करना होगा।

इस नंबर पर देनी होगी मिस्ड कॉल

SMS के अलावा आप एक मिस्ड कॉल करके भी EPF बैलेंस पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 पर मिस्ड कॉल करनी होगी।