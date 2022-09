IRCTC पर ऐसे बनाएं अपना अकाउंट, फटाफट बुक कर पाएंगे ट्रेन टिकट

IRCTC ऐप और वेबसाइट की मदद से ट्रेन टिकट बुक करना बहुत आसान हो गया है। तत्काल टिकट भी घर से बैठे-बैठे ही इस ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है। इसके अलावा भी अन्य कई सर्विस के लिए इसका यूज किया जाता है। Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) वेबसाइट से आप न सिर्फ ट्रैन टिकट बल्कि बस, फ्लाइट और होटल आदि टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसका यूज करना बहुत आसाना है। हालांकि, इसके लिए आपको ऐप पर अकाउंट बनाना पड़ता है। IRCTC पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कई डिटेल भरनी पड़ती है। Also Read - Instagram Reels को फेसबुक पर ऐसे करें शेयर, बहुत आसान है तरीका

कुछ समय पहले IRCTC ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बताया गया है कि IRCTC पर अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने भी अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां हमने इसका पूरा प्रोसेस बताया है। आइये, जानते हैं। Also Read - IRCTC ऐप में ऐसे ऐड करें पैसेंजर, टिकट बुक करते समय नहीं भरनी पड़ेगी डिटेल

IRCTC पर ऐसे बनाएं अपना अकाउंट

बता दें कि आप IRCTC ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। Also Read - How to check passport status online: बस एक क्लिक और जानें अपने पासपोर्ट का स्टेट, आसान है तरीका