Rakshabandhan 2022 WhatsApp Stickers: Meta के इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के जरिए आप अपने चाहने वालों को कई तरीकों से Wish कर सकते हैं। कुछ साल पहले WhatsApp ने ऐप में कमाल का एक फीचर जोड़ा था, जिसे Stickers कहते हैं। इस फीचर के जरिए आप अपने चाहने वालों को किसी भी खास मौके पर एनिमेटेड और क्रिएटिव तरीके से बधाई दे सकते हैं।

11 अगस्त 2022 को देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई-बहन के लिए यह दिन खास होता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के पास जाकर राखी बंधवाते हैं या फिर बहन अपने भाईयों के घर जाकर राखी बांधती है। हालांकि, कई ऐसे भाई-बहन भी हैं, जो इस दिन एक-दूसरे के पास किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं।

ऐसे में वो WhatsApp के जरिए अपने भाई-बहनों को बधाईयां दे सकते हैं। हम आपको आसान स्टेप्स में WhatsApp Stickers के जरिए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भेजने का तरीका बताने जा रहे हैं..

कैसे डाउनलोड करें Rakshabandhan Stickers?

सबसे पहले WhatsApp ऐप को आप अपने Android स्मार्टफोन में ओपन करें।

इसके बाद आप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप चैट विंडो में जाएं।

फिर आपको इमोजी के ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आपको “+” पर टैप करना होगा।

इसके बाद आप “Get more stickers” पर टैप करें।

यह आपको Google Play Store पर रिडारेक्ट करेगा। यहां आप Rakshabandhan Stickers को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टीकर पैक डाउनलोड और इंस्टॉल करे के बाद आपको यह WhatsApp ऐप के My Stickers सेक्शन में मिलेगा।

फिर आप अपने चैट विंडों में जाकर इन स्टीकर को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भेज सकते हैं।

ध्यान रहे अगर आपने अपने फोन से स्टीकर पैक को हटा दिया तो यह स्टीकर पैक आपको WhatsApp के My Stickers सेक्शन में नहीं दिखाई देंगे।

कैसे भेजें Rakshabandhan GIF?