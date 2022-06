Gmail अपने यूजर्स को अच्छी तरह से इनबॉक्स मैनेज करने के लिए कई ऑप्शन देता है। जीमेल यूजर्स को ईमेल के लिए Labels क्रिएट करने की सुविधा देता है। यह एक प्रकार का टैग होता है, जिसे आप भेजे गए और रिसीव किए गए ईमेल पर लगा सकते हैं। ड्रॉफ्ट में सेव मेल पर भी लेबल लगाने की सुविधा मिलती है। Also Read - How to Check confirmation probability of Waiting Ticket by IRCTC: वेटिंग टिकट कन्फर्म होगी या नहीं? ऐसे लगाएं पता

Labels जीमेल के फोल्डर फीचर की तरह होता है। हालांकि, Labels फोल्डर से अधिक उपयोगी होता है। लेबल क्रिएट करने और यूज करने का तरीका जानने के लिए नीचे पढ़ें। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। आइये, जानते हैं।

Gmail पर ऐसे क्रिएट करें Labels

Gmail यूजर्स के पास मेल पर Labels लगाने के लिए कई ऑप्शन जैसे Personal, Social और Work होते हैं। आप अपने अनुसार, मेल पर टैग लगा सकते हैं। अगर वह काम या ऑफिस का मेल है तो उसेक लिए Office सिलेक्ट कर सकते हैं।

यदि आपको लगता है कि वह मेल काम और पर्सनल दोनों का है तो आप दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन ऑप्शन्स के अलावा आपको नीचे Create New का ऑप्शन भी मिलेगा। यहां से आप नए Labels बना सकते हैं। सेटिंग में जाकर भी लेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

फॉलो करें ये स्टेप्स

सबसे पहले आपको Gmail ओपन करें। उसके बाद जीमेल अकाउंट से लॉग इन करें।

अब होम पेज पर राइट साइड में सबसे ऊपर दिए गए Settings आइकन पर क्लिक कर दें।

फिर See All Settings सिलेक्ट कर लें।

इसके बाद General के पास दिए गए Labels के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और Create New Label पर क्लिक करें।

यहां 2 बॉक्स बनकर आएंगे। एक में नया Label नाम डालें और दूसरे में लेबल नंबर डालें।

फिर नीचे आ रहे Create ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

इस तरह आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं। बता दें कि अगर आप किसी इमेल को लेबल करेंगे तो वह आपके प्राइमरी इनबॉक्स में दिखाई देगा।

इस तरह लगाएं Labels