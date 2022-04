How to Deactivate Twitter Account: ट्विटर का यूज आजकल ज्यादातर लोग करते हैं। लोगों तक अपने विचार पहुंचने से लेकर देश-दुनिया की खबरें जानने तक, सभी के लिए लोग Twitter पर एक्टिव रहते हैं। हालांकि, कई बार काफी समय से एक्टिव रहने के बाद यूजर्स को थोड़े समय के लिए ब्रेक चाहिए होता है और सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहना चाहते हैं। Also Read - Elon Musk के ऑफर पर Twitter बोर्ड करेगा 'रिव्यू', रखा गया 'Town Hall'

ऐसी स्तिथि में ट्विटर अपने यूजर्स को उसके अकाउंट को डीऐक्टिवेट करने की सुविधा देता है। इससे आपका Twitter Account हमेशा के लिए डिलीट नहीं होगा और आप कुछ समय के बाद इसे फिर से एक्टिव कर पाएंगे। आइये, ट्विटर अकाउंट को डीऐक्टिवेट करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं।

Twitter अकाउंट को कब तक कर सकते हैं दोबारा एक्टिवेट?

बता दें कि Twitter अकाउंट को डीऐक्टिवेट करने से वह हमेशा के लिए डिलीट नहीं होगा। हालांकि, यह अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करने का पहला स्टेप होता है। अकाउंट डीऐक्टिवेट करने के बाद यूजर्स को 30 दिन यानी 1 महीने का समय मिलता है।

अगर वह इस दौरान अपने Twitter अकाउंट को फिर से एक्टिव कर लेते हैं तो वह हमेशा के लिए डिलीट नहीं होगा। हालांकि, अगर एक महीने तक अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अकाउंट को डीऐक्टिवेट करने का मतलब है कि Twitter.com पर किसी को भी आपका यूजरनेम या हैंडल और पब्लिक प्रोफाइल नहीं दिखेगी। अकाउंट डीऐक्टिवेट करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें।

इस तरह करें डीऐक्टिवेट

इसके लिए ट्विटर ओपन करके अपने अकाउंट से लॉग इन करें।

होम पेज पर लेफ्ट साइड में More के ऑप्शन पर जाएं।

अब Setting and Privacy पर क्लिक करें।

फिर Your Account सेक्शन में सबसे नीचे आ रहे Deactivate Account के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब नीचे रेड कलर के Deactivate आइकन पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना पासवर्ड डालें और कन्फर्म करने के लिए Deactivate Button पर क्लिक कर दें।

अब आपका ट्विटर अकाउंट डीऐक्टिवेट हो जाए। हालांकि, अगर आपको इसे हमेशा के लिए डिलीट नहीं करना है तो ध्यान रखें कि 30 दिन के अंदर एक्टिवेट कर लें।