एेसे करें अपना Google+ का अकाउंट डिलीट, गूगल ने कहा लाखों यूजर्स का डाटा है खतरे में

गूगल ने कुछ दिन पहले ही अपनी सोशल नेटवर्क Google+ को बंद करने के प्लान की घोषणा की है। इस घोषणा की वजह सिक्योरिटी में आई कमियां बताई जा रही है। पिछली एक रिपोर्ट के मुताबिक, एेसा माना जा रहा है कि Google+ यूज करने वाले 5,00,000 यूजर्स का निजी डाटा डेवलपर्स के हाथ लग गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी से संबंधित समस्या पिछले दो सालों से ज्यादा समय से चल रही थी और गूगल ने इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। रिपोर्ट कहती है कि इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम ना उठाने का कारण कंपनी को रेगुलेटर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का डर था। इस बात का खुलासा कंपनी के Google+ के कंज्यूमर वर्जन को बंद करने की घोषणा के साथ हुआ था।

इन सब खुलासों के बाद कंपनी का कहना है कि उसने अब यूजर्स के लिए डाटा को सिक्योर करने के और ज्यादा बेहतर तरीके जोड़े हैं। इन तरीकों से यूजर्स अपने डाटा को अब और बेहतर ढ़ंग से मैनेज और सिक्योर कर पाएंगे। एेसा हो सकता है कि आपने कभी ना कभी गूगल की किसी भी सर्विस (जैसे यूट्यूब) में लॉग-इन किया हो, जिससे आपका Google+ अकाउंट बन गया हो। एेसा भी हो सकता है कि आपने कभी Google+ अकाउंट बनाया हो और उसे काफी समय से यूज ना करने की वजह से आप उसका पासवर्ड भूल गए हो।

सिक्योरिटी को लेकर हुई इस सेंध के चलते यह जाहिर बात है कि कई लोग Google+ से अपना अकाउंट पूरी तरह से हटाना चाहते हों। एेसे में हम आपके लिए कुछ एेसे स्टेप्स लेकर आएं हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपना अकाउंट और सारा डाटा Google+ से हटा सकते हैं।

Google+ अकाउंट को एेसे करें डिलीट

स्टेप नंबर 1: अपने Gmail अकाउंट को खोलें और टॉप राइट में अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें, जिससे एक मेन्यू खुल जाएगा। अब Google+ Profile अॉप्शन को चुनें। इसके अलावा यूजर plus.google.com/u/0/me लिंक को अोपन कर भी वेबसाइट को सीधा खोल सकते हैं। यूजर को इसके लिए अपने ब्राउजर में पहले से अपने गूगल अकाउंट के जरिए लॉग-इन रहना होगा।

Also Read स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट से लैपटॉप या डेस्कटॉप को ऐसे करें अनलॉक

स्टेप नंबर 2: Google+ प्रोफाइल के खुलने के बाद स्क्रीन के बीचों बीच लेफ्ट साइड में दिए “Settings” लिंक को खोलें। यह लिंक “Notifications” के ठीक नीचें और “Send feedback” और “Help” के ऊपर दिया गया है।

स्टेप नंबर 3: “Settings” सेक्शन में अकाउंट सेक्शन के अंदर पेज के बिलकुल नीचे आएं और “Delete your Google+ profile” पर क्लिक करें। इसे सेलेक्ट करने पर गूगल आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहां आपको अपना अकाउंट ऑथेंटिकेट करने को कहा जाएगा।

स्टेप नंबर 4: एक बार अकाउंट ऑथेंटिकेट हो जाने पर और लॉग-इन हो जाने पर, गूगल आपको अकाउंट डिलीट करने के बारे में चेतावनी देगा। यहां आप ड्रॉप-डाउन (नीचे को खुलने वाले) मेन्यू पर क्लिक कर सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर आप अभी भी अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको “Required: Yes, I understand that deleting the Google+ profile for USERNAME (E-mail ID) can’t be undone and the data I delete can’t be restored” पर क्लिक कर उसे सेलेक्ट करना होगा और “Delete” बटन पर क्लिक कर अकाउंट को डिलीट करना होगा। इन स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करने से आप आराम से अपना डाटा को पूरी तरह से डिलीट कर पाएंगे।