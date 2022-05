How to Delete Facebook Page: फेसबुक यूजर कई कारणों से पेज बनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे उसका यूज करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार उनके फेसबुक पर कई पेज हो जाते हैं। फेसबुक पेज को डिलीट करना इतना आसान नहीं है, जितना कि उसे बनाना। हालांकि, यूजर पेज की सेटिंग में जाकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आप भी अपने किसी फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। हम यहां आपको फेसबुक पेज डिलीट करने का पूरा तरीका बताने वाले हैं। Also Read - How to delete Gmail Account: इस तरह आसानी से डिलीट करें अकाउंट और डाउनलोड करें डेटा

Facebook पेज को किस तरह करें डिलीट?

सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि कौन फेसबुक पेज को डिलीट कर सकता है। इसे पूरी तरह से डिलीट करने के लिए आपको पेज का एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है। अगर आप किसी फेसबुक पेज के एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसे डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें। यदि आप किसी फेसबुक पेज के एडमिन नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।

बता दें कि फेसबुक पेज को डेस्कटॉप और मोबाइल फोन दोनों से डिलीट कर सकते हैं। पहले हम पर्सनल कम्प्यूटर या लैपटॉप से फेसबुक पेज डिलीट करने का तरीका जानते हैं।

वेब ब्राउजर से इस प्रकार डिलीट करें फेसबुक पेज

इसके लिए सबसे पहले वेब ब्राउजर पर जाकर फेसबुक ओपन करें।

फिर अपने अकाउंट से लॉग इन करें।

फीड से लेफ्ट साइड में आ रहे मेनू पर जाएं और Pages पर क्लिक करें।

अब वह पेज सिलेक्ट करें, जिसे डिलीट करना चाहते हैं।

फिर पेज सेटिंग ओपन कर लें। इसका ऑप्शन सबसे नीचे लेफ्ट साइड में दिया गया है।

इसके बाद General सिलेक्ट करें और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और Remove Page पर क्लिक कर दें।

अब Permanently Delete ऑप्शन पर क्लिक कर दें और पॉप-अप विंडो से इसे कन्फर्म करें।

फिर entered deletion mode का एक और पॉप-अप विंडो आएगा, उसमें Ok पर क्लिक कर दें।

मोबाइल से भी कर सकते हैं फेसबुक पेज डिलीट