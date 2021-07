Instagram अकाउंट करना चाहते हैं डिलीट तो जानें इसका आसान तरीका

Instagram फोटो और शॉर्ट वीडियो शेयर करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म में से एक है। अक्टूबर, 2010 में लॉन्च होने के बाद से यह काफी लोकप्रिय हुआ है। तब से अब तक इसमें यूजर्स को कई नए फीचर्स भी मिले हैं। लोग आपना काफी समय इसका उपयोग करते हुए निकालते हैं। Also Read - TikTok ने 3 बिलियन डाउनलोड का आंकड़ा किया पूरा, बनाया यह नया रिकॉर्ड

जहां यह एक तरफ इंस्टाग्राम काफी उपयोगी है। वहीं, दूसरी तरफ अन्य सोशल मीडिय प्लेटफॉर्म की तरह इस पर भी गलत न्यूज देखने को मिलती हैं और लोग अपने जरूरी काम करने की जगह रील देखकर घंटों अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इससे बचने के लिए लोग इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। इस कारण वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट या डीएक्टिवेट कर देता हैं। ऐसा करना काफी आसान है। अगर आप भी अपना Instagram अकाउंट डिलीट करना चाहते है तो चंद स्टेप्स फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। इस लेख में इसका पूरा प्रोसेस जान लें।

Instagram अकाउंट ऐसे करें डीएक्टिवेट

इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को दो ऑप्शन मिलते हैं। आप या तो अस्थायी रूप से अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल के साथ-साथ फोटो, वीडियो सब डिलीट करके अपने अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं।

टेम्परेरी अकाउंट डिलीट करने के लिए अपनाएं यह तरीका

टेम्परेरी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले https://instagram.com पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करें।

इसके बाद राइट साइड में सबसे ऊपर प्रोफाइल आयकन पर क्लिक करें और Edit Profile ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें।

अब स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएं और सबसे नीचे दिए गए Temporarily disable my account पर क्लिक कर दें।

इसके बाद Instagram आपको एक ड्रॉप-डाउन मेनू वाले पेज पर ले जाएगा।

यहां आपसे पूछा जाएगा कि आप अकाउंट क्यों डिसेबल करना चाहते हैं। अब आपको मेनू में से एक ऑप्शन चुनना होगा और फिर दोबारा पासवर्ड डालना होगा।

फिर Temporarily Disable Account बटन पर क्लिक कर दें।

हमेशा के लिए ऐसे करें डिलीट

हमेशा के लिए अपने अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको वेबसाइट पर Instagram ओपन करना होगा।

उसके बाद लॉग इन करें। फिर Delete Your Account पेज पर जाएं। यहां भी आपको ऊपर की तरह ही ड्रॉप-डाउन मेनू में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा।

अब आपको एक बार फिर पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद Permanently delete my account के लिए दिए गए बटन पर क्लिक करना होगा।

इस तरह से आप आसानी से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर पाएंगे।